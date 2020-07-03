Президенту России пожаловались на мороженое «Радуга»

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию пожаловались на мороженое «Радуга». Об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению председателя союза женщин России Екатерины Лаховой, в мороженом «Радуга» присутствует реклама ЛГБТ. «Это заставляет привыкать наших детей к тому цвету и тому флагу, что вывешивали на посольстве», — заявила она.

Напомним, 25 июня на здании американского посольства в Москве в честь Дня радужного флага появился флаг ЛГБТ. «Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает», — прокомментировал это Путин.

В свою очередь вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что слова председателя союза женщин России являются ее личным мнением, с которым он не согласен. Бениаминов отметил, что не воспринял их как оскорбление, но пояснил, что радуга в их случае — это атмосферное явление.

«Мы с этим категорически не согласны, однако, если будет законодательный акт или акт исполнительной власти, то, безусловно, как законопослушная компания, мы подчинимся. Однако хочу заметить, что радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение. Наша радуга — это натуральные цвета, это вкусно, это четырехцветное мороженое. Насколько я знаю, у ЛГБТ-сообщества другие цвета, их больше», — сказал Бениаминов радиостанции «Говорит Москва».