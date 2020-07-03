Россия отменит ряд ограничений на перевозку продукции из Белоруссии

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Андрей Александров/РИА «Новости»

С 6 июля в Россиии будут отменены временные ограничения на транзит через территорию страны говядины семи предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Россельхознадзора, по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«По итогам переговоров, а также с учётом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий», — указано в заявлении.

Как сообщает Россельхознадзор, также возобновляется транзит продукции, которую сделали предприятия стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось и форель).

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