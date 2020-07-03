В Китае раскрыли аферу с 80 тоннами поддельного золота

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Ilya Naymushin/Reuters

Крупного китайского производителя ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry поймали на использовании поддельных золотых слитков для получения кредитов. Об этом сообщают «Ведомости».

По сведениям издания, компания брала под залог фальшивого золота кредиты и ссуды. За последние несколько лет сумма займов составила около $2,8 млрд.

Обман вскрылся после того, как один из кредиторов, Dongguan Trust, не получил вовремя залог и решил продать имущество.

После первого сообщения проверять золото стали и другие кредиторы. Они обнаружили, что слитки сделаны из позолоченной меди.

Как отмечает издание, всего у Wuhan Kingold Jewelry было 83 тонны поддельного золота, что составляет 4,2% золотого запаса Китая.

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