Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Maxim Shemetov/Reuters

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьет исторический рекорд пятый день подряд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 3 июля цена АИ-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 1,85% по сравнению с прошлым показателем.

Объем торгов составил 10,220 тыс. тонн, или 611 млн руб.

Цена бензина АИ-92 по итогам торгов 3 июля составила 51,287 тыс. руб. за тонну по национальному индексу, что на 0,79% выше уровня предыдущей торговой сессии. Объем торгов АИ-92 составил 11,840 тыс. тонн, или 607,24 млн руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена АИ-95 четвертые сутки подряд бьет исторический рекорд

— Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

— В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Источник