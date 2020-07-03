Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

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Maxim Shemetov/Reuters
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьет исторический рекорд пятый день подряд. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что 3 июля цена АИ-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 1,85% по сравнению с прошлым показателем.
Объем торгов составил 10,220 тыс. тонн, или 611 млн руб.
Цена бензина АИ-92 по итогам торгов 3 июля составила 51,287 тыс. руб. за тонну по национальному индексу, что на 0,79% выше уровня предыдущей торговой сессии. Объем торгов АИ-92 составил 11,840 тыс. тонн, или 607,24 млн руб.
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