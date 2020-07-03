Самые интересные видео 3 июля

«Блокнот» собрал пять самых интересных видеороликов, появившихся сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: лисий смех, и здравомыслие против отваги.

Первое видео — из американской Луизианы, где даже самолёт может тебя подрезать на шоссе.

На третьем ролике — огромная хищная птица проводит небольшой акуле экскурсию по пляжу. Кажется, от такой высоты у рыбины закружилась голова.

На самом деле «смех» не является характерным способом выражения эмоций для лис. Тем не менее третьего видео совершенно очевидно, что хихиканьем питомцы лисьего приюта реагируют на происходящее. Они приходят в восторг, когда их гладят, чешут и играют с ними.

Когда в доме живут кошки с собаками, главная конкуренция идет не за угощения или игрушки, а за внимание хозяина. Можете убедиться в этом на примере померанского шпица, который не разрешил гладить кота и перенаправил любовь человека в свою сторону.

Иногда правильные решения приходят с запозданием, и перед тем, как сделать верный выбор, мы успеваем опростоволоситься. Именно это и произошло с мужчиной на последнем видео. Он захотел почувствовать себя всемогущим повелителем волн и смело противостоять стихии, но, кажется, вспомнил, что забыл выключить дома утюг. Он совсем не струсил, не подумайте. Просто нужно было срочно бежать по делам.