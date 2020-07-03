Турция просит ЕС устранить «ошибку» и включить её в список стран, разрешённых для поездок

Об этом сообщает Reuters.

Заявление МИД Турции было сделано после того, как ЕС исключил Турцию вместе с США и другими странами из своего первоначального «безопасного списка» для путешествий.

«Меры, предпринятые Турцией для борьбы с пандемией коронавируса, а также ее усилия и успех в этом отношении очевидны. Мы ожидаем, что ЕС исправит ошибку в отношении ограничений на поездки для наших граждан как можно скорее», — говорилось в заявлении официального представителя Министерства Хами Аксоя.

Отметим, что в Турции зарегистрировано более 201 тыс. случаев заболевания коронавирусом, при этом число смертей составило более 5 тыс., а количество заразившихся в настоящее время приравнивается к около 1 тыс. 200 ежедневно.

Добавим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр туризма Мехмет Эрсой в четверг посетят Берлин где проведут переговоры с немецкими официальными лицами, чтобы обсудить пандемию, туризм и другие вопросы. Германия является ключевым источником туристов для Турции.

Кроме того, на пресс-конференции на вопрос о проблемах, связанных с использованием Турцией препарата гидроксихлорохин у пациентов с коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что в случае необходимости Турция может внедрить немецкие протоколы лечения COVID-19.

«Я могу сказать, что мы открыты для возможности использовать немецкие протоколы лечения туристов из Германия, если они этого требуют. Завтра наш министр выступит с докладом по этому вопросу, который, я считаю, ослабит обеспокоенность», — подчеркнул Коджа.

Ранее в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед официальными лицами своей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Европа придерживается «ограничительной» политики в отношении Турции, основываясь на политических, а не на медицинских факторах.