Путин решил, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля. Об этом говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин огласил президентсткое послание Федеральному собранию. 1 марта 2018 года.

kremlin.ru

В своем указе президент поручил Федеральной службе охраны «обеспечить официальное опубликование Конституции» на официальном портале правовой информации.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России c 25 июня до 1 июля. ЦИК завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. За принятие поправок к Основному закону высказались 77,92% проголосовавших, выступили против изменений — 21,27%.

2 июля Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию.

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