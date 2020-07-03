Причастных жестокому избиению ребенка каменских подростков намерены поместить спецучреждения

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева наконец нарушила молчание о ситуации с подростковой жестокостью в Каменском районе. В своем профиле в Instagram она озвучила предварительные итоги работы комиссии. Из данной информации следует, что одного из подростков могут поместить в центр для несовершеннолетних нарушителей, а остальных — в спецучреждения закрытого типа.

Как сообщила Казанцева, установлено, что в нанесении побоев участвовало четверо детей. С учетом тяжести вреда здоровью проводилась проверка по ст. 116 УК РФ (побои). Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел были рассмотрены муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В результате комиссия приняла следующие решения: к двум детям применили меры воспитательного воздействия, по одному из которых суд может поместить его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. По остальным – принято решение ходатайствовать перед судом о помещении их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Ближайшее судебное заседание по одному из детей назначено на 8 июля.

Детский омбудсмен также отметила, что трое из четырех детей ранее состояли на учете в органах и учреждениях системы профилактики, с вновь выявленным несовершеннолетним также была организована индивидуальная профилактическая работа. 8 июня Казанцева направила в ГУ МВД по Алтайскому краю обращение о рассмотрении антиобщественных действий несовершеннолетних, а также оценке качества проводимой профилактической работы. По ее сведениям, был выявлен ряд нарушений приказа № 845: не всегда устанавливался круг знакомых несовершеннолетних, формальный подход к проведению ежеквартальных проверок, не в полном объеме собирался характеризующий материал на детей, а также причастность к группам противоправной направленности.

Кроме того, Казанцева уточнила, что с родителями этих подростков тоже предусмотрено проведение профилактической работы. В отношении одной семьи направлено исковое заявление в суд о лишении родительских прав в связи отсутствием положительных изменений при проведении профилактической работы. С семьями других детей будет проводиться комплексная работа в рамках межведомственных индивидуальных программ реабилитации. Работа с обращением проводится совместно с сектором по обеспечению деятельности КДНиЗП Алтайского края.

Напомним, 3 июня СУ СКР по Алтайскому краю сообщило, что проводит проверку по сообщению об избиении ребенка в Каменском районе, которому понадобилась госпитализация из-за серьезных травм. Группа подростков снимала издевательства на видео, которое заинтересовало следователей. В Сети писали о том, что агрессивные подростки терроризируют и других детей. Так, Telegram-канал издания Mash сообщал, что за последний месяц в отделения правоохранительных органов Камня-на-Оби поступало как минимум два заявления об избиении детей, к которым может быть причастна группа школьников. Утверждается, что всего известно о четырех таких ситуациях, а по одной из них полиция даже не стала проводить проверку. Как сообщил Mash, мать одного из пострадавших от побоев детей рассказала, что подобный инцидент случился в прошлом году. Тогда за ее ребенка вступился дедушка, но банда школьников распылила ему в глаза газовый баллончик.

Добавим, детский омбудсмен края Ольга Казанцева в данной ситуации изначально выбрала пассивную позицию. В течение месяца она не могла озвучить своих выводов по данному случаю. Более того, ее анонсированная поездка в Камень-на-Оби 8 июня так и не состоялась. Сославшись на плохое самочувствие, она отправила туда своих подчиненных.