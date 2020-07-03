На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

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mavit
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На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

Викрили афериста, який продавав посаду міністра.

Зазначається, що спритник пообіцяв за 200 000 доларів посприяти у призначенні чоловіка на посаду Міністра Кабінету міністрів України – під час одержання цих коштів його і затримали сьогодні, 3 липня, працівники поліції, — інформує прокуратура Волинської області..

До цього, вважають слідчі, він «продав» ще одну посаду в уряді України за 150 000 доларів США.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тисяч доларів США.

При цьому ошуканець повідомляв охочим очолити міністерства про свої знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл.

Наразі тривають першочергові слідчі дії і вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України).

На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО

На Волині затримали чоловіка, який продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів. ФОТО