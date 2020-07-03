Обнаружен новый более заразный штамм коронавируса

Даже если учитывать тот факт, что некоторые страны начали официально заявлять, что они справились с коронавирусом, он никуда не пропал и за это время даже успел мутировать. Данная информация была подтверждена специалистами из Института иммунологии Ла-Хойя. Они нашли совершенно новый штамм коронавируса, который попал в Америку из Европы. Новый вариант вируса получил название G614, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Прошлый вариант коронавируса имел название D614, но новая мутация на сегодняшний день стала более распространенной. Исследование специалистов было опубликовано в научном журнале Cell. Стоит отметить, что ученые только сейчас обнаружили, что новая форма коронавируса начала распространяться еще в начале этого года. В феврале оба вируса распространялись с одинаковой скоростью, но в конце весны возбудитель мутированного типа стал причиной заражения практически 90% больных. «Изменения были обнаружены в аминокислотах шипов, с помощью которых вирус способен проникать в клетки человеческого организма. При этом новая форма более опасная чем старая из-за того, что имеет более высокий показатель нагрузки на дыхательные пути. Риск инфицирования человека за счет этого увеличивается практически в 9 раз», — говорится в опубликованном исследовании. Также специалисты сравнили устойчивость данных форм коронавируса к антителам и узнали, что мутированный вирус легко можно вылечить с помощью сыворотки из крови людей, которые уже переболели. Ни для кого не есть секретом то, что эпидемия начала распространяться на территории Китая, но некоторое время назад от властей КНР поступило сообщение о том, что инфекция начала свое распространение за пределами страны. «Вспышка действительно была зафиксирована на территории Китая, но никто не может утверждать, что источник коронавируса был именно в нашей стране», — сделал заявление один из китайских дипломатов.