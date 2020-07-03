На Кипре у плотины нашли странное зубастое существо

В северной части Кипра обнаружили очень странную рыбу, которая внешне напоминает аллигатора. В социальных сетях многие пользователи начали сразу же сравнивать находку с жителями Парка юрского периода, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Исследовательский институт дикой природы Кипра сообщил, что существо достигало 112 см в длину, а его вес составил примерно 10 кг. Это первый случай, когда у плотины Кионели удалось обнаружить рыбу-аллигатора и она будет исследоваться дальше. Дервиш Кавусоглу рассказал о том, что данный вид невероятно устойчивый. Для того, чтобы раба-аллигатор выросла до такого размера, ей нужно примерно 10 лет. На самом деле эта рыба проживает в Северной Америке и считается наиболее крупным представителем пресноводных рыб этого континента. На данный момент нет информации о том, сколько именно времени рыба пробыла у плотины, но ученые проведут исследование, чтобы определить, что перед этим ело существо. Владелец зоомагазина рассказал о том, что приобрести рыбу-аллигатора не составит никакого труда как в северной части Кипра, так и в южной. Чаще всего покупают их тогда, когда размер не превышает размера карандаша. Также специалист добавил, что очень странно, что обнаруженная рыба достигла таких размеров, ведь, как правило, их рост регулируется температурными условиями. Природный парк Taskent добавил, что рыбу без проблем действительно можно купить практически в любом зоомагазине на Кипре, но далеко не все знают о том, что она может вырасти до такого размера. При этом, если рыба-аллигатор живет в комфортных для нее условиях, то растет она достаточно быстро. Стоит отметить, что этот вид рыбы охотится не только на других рыб, но и на водоплавающих птиц.