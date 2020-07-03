Председателя общества инвалидов РТ доставили в суд на арест

Бывший депутат Госсовета РТ, председатель ТРО «Всероссийское общество инвалидов» Рифат Ганибаев доставлен в Приволжский суд Казани. Следственный комитет настаивает на его аресте.

Фото: «БИЗНЕС Online»

На вопросы корреспондента «БИЗНЕС Online» о причинах задержания 62-летний мужчина отказался отвечать. В суд он заходил, хромая и опираясь на трость.

Напомним, председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов подозревается в мошенничестве с четырьмя госконтрактами на 87,5 млн рублей.

Как ранее писало наше издание, следствие и ОБЭП считают, что Ганибаев и пока не установленные лица должны были по заказу ФСС произвести и поставить 5 тыс. памперсов для людей с ограниченными возможностями. Однако этого не сделали, а акт приемки якобы оказался фиктивным. Ведет дело следователь по особо важным делам следственного комитета РТ Евгения Романова.