Высокопоставленный чиновник Минобрнауки задержан за хищение 40 млн рублей

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании бизнесмена и высокопоставленного чиновника Минобрнауки по делу о мошенничестве на 40 млн руб., передает РИА «Новости».

Имена пока не называют.

По данным следствия, в 2016 году предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на осуществление неких работ в интересах министерства. При этом она не собиралась выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, рассказала Волк. После этого заказчику представили результаты выполненных работ, «заведомо не соответствующие условиям договоров». Принимал работы сообщник подозреваемой, который занимал руководящую должность в ведомстве.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Источник