У главы МИД Пакистана обнаружен коронавирус

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Anjum Naveed/AP

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши уведомил, что у него нашли коронавирус нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

Министр сообщил, что в четверг днем он почувствовал небольшую температуру, после чего начал соблюдать карантин у себя дома.

«Сейчас у меня положительный тест на COVID-19», — написал Мехмуд Куреши.

Он отметил, что теперь будет выполнять свои обязанности из дома.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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