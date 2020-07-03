Давутоглу о закрытии университета: Амбиции Эрдогана не знают границ

Давутоглу, выступая на пресс-конференции, после того как Эрдоган в полночь отдал приказ о закрытии университета в Стамбуле, который известен связями с экс-премьером, он заявил, что с этим решением Эрдоган войдёт в историю как политик, закрывший учебное заведение.

Turkish Minute напоминает, что частный Стамбульский университет Шехир был основан в 2008 году фондом, учредителем которого был в том числе и Давутоглу. Университет погряз в скандалах после того, как Давутоглу ушёл из правящей партии Эрдогана в сентябре прошлого года и создал новую политическую партию, чтобы соперничать со своим бывшим союзником. Учебному заведению пришлось впервые заморозить свои активы в конце прошлого года, когда стамбульский суд вынес решение против него в споре с государственным Halkbank по поводу платежей.

Впоследствии, в декабре, его контроль был передан университету Мармара, и фонд, который создал университет, был взят под контроль назначенными правительством попечителями.

Давутоглу назвал обвинения, связанные с университетом, мистификацией.

«Эрдоган очень хорошо знает, что это неправда. Именно Эрдоган удерживает финансирование от университетов, щедро раздавая деньги футбольным клубам и подрядчикам», – указал Давутоглу.