Инструкция по взаимодействию с НЛО для пожарной охраны

Тема НЛО в массовых СМИ постоянно высмеивается, а различные официальные структуры всячески опровергают факт существования НЛО, ученые бомбардируют население статьями на тему «Есть ли жизнь во Вселенной?», «Земля единственная обитаемая планета во всей Вселенной» итд итп, а в это же самое время в документах имеющих гриф «Только для служебного пользования», к теме НЛО отношение меняется кардинально.

Никто уже не сомневается в реальности НЛО и более того, сотрудникам указывается на реальность присутствия на нашей планете инопланетных кораблей, которые приземляются, иногда терпят катастрофу, похищают людей или вызывают техногенные катастрофы.

Один из таких закрытых документов — “Руководство для сотрудников пожарной охраны по борьбе со стихийными бедствиями» в котором речь идет о психологическом воздействии для сокрытия факта произошедшего с теми людьми, которые стали свидетелями появления НЛО или падения НЛО, или были похищены инопланетянами.

УГРОЗА НЛО — ФАКТ

В этой главе мы обратим наше внимание на очень реальную угрозу неопознанных летающих объектов (НЛО). Существование инопланетных существ может вызвать очень реальные, подобные стихийным бедствиям условия и паники среди населения. Кроме того, если явные визиты инопланетных существ и их космических аппаратов будут представлять угрозу любого типа, пожарная служба призвана обеспечить первую линию защиты.

Если произойдут необъяснимые события свидетелями которых станет большое количество граждан, существует большая вероятность возникновения паники и других вредных последствий, которые могут возникнуть в населенных пунктах при возникновении необъяснимых явлений.

По мере продолжения нашего обсуждения в этой главе мы увидим, что нарушения связи и другие потенциально катастрофические условия были связаны непосредственно с наблюдениями НЛО.

Обсуждение НЛО — почему сейчас?

НЛО (неопознанные летающие объекты) не был включен в предыдущие издания этого руководства. Следует признать, что первый вариант данного руководства, не отражал какой-либо существенной озабоченности угрозой летающих тарелок поскольку было выпущено в 1950-х годах. Теперь, когда мы находимся в 1990-х годах, наше отношение к НЛО должно измениться.

Это изменение отношения произошло еще 24 декабря 1959 года, когда командование ВВС выпустило инструкцию в которой говорилось: «Неопознанные летающие объекты — иногда освещаются прессой где их называют «Летающие тарелки», при появлении таких сообщений, на них сразу следует обращать внимание. Такие сообщения должны восприниматься со всей серьезностью».

Нет никакой неопределенности относительно реальности войны между народами на нашей планете и катастрофических последствий военных действий. 200 боевых вылетов каждый час совершалось против Ирака в Персидском заливе, что предоставило достаточно доказательств разрушительной силы войны. С другой стороны, есть много людей кто может поверить, что обсуждение теоретического вреда, который может быть вызван вторжением НЛО «это фантастика», но это не так для тысяч свидетелей необъяснимых воздушных явлений. Для них эта перспектива вполне реальна.

НЛО Справочная информация

Без намерения пытаться доказать или опровергнуть подлинность многочисленных встреч с НЛО, часто связанные с очень заслуживающими доверия свидетелями, включая пилотов авиалиний и военных, астронавтов, полицейских, пожарных, членов Конгресса и даже президентов США, целью этой главы будет представить краткую историю и природу НЛО и те кто ними управляет, включая историю их появления с древних времен и возможные мотивы продолжения появления в наши дни.

Взгляд на некоторые из классических описаний встреч с НЛО в многочисленных публикациях в США может помочь нам оценить величину их угрозы для социальной стабильности и предложить план действий для пожарной службы для преодоления некоторых из возможных катастрофических последствий таких встреч.

Негативные эффекты, которые НЛО могут оказать на города и густонаселенные районы.

Для читателей, которые уверены, что НЛО не существуют, несмотря на неопровержимые доказательства обратного, следует отметить, что существуют доказательства того, что различные негативные эффекты были связаны с деятельностью НЛО более чем в одной стране,в том числе США.

НЛО — Что они?

Уильям Шекспир поместил подходящее наблюдение в уста Гамлета, Принц Дании, который сказал: «Горацио, — на небе и земле, Есть многое, что и не снилось даже Науке». Гамлет имел в виду те странные огни или объекты, которые появляются в небе или около земли и не имеют никакого рационального объяснения.

Было выдвинуто несколько теорий относительно того, кем они могут быть. Некоторые ученые считают, что они имеют внеземное происхождение, происходящее из других планет. Военные офицеры предполагают, что это могут быть самолеты пришельцев. Некоторые приписывают их всем естественным причинам, таким как метеоры, кометы, солнечные собаки, свет отражения, болотный газ, шаровая молния, хотя они должны признать, что ученые не могут объяснить все сообщения об НЛО таким способом.

Другие склонны полагать, что они могут быть формами из других измерений, которые могут материализоваться и дематериализоваться по желанию, а так-же имеют технологии, позволяющие стать невидимым для людей. Некоторые считают, что они путешественники во времени из будущего.

Система классификации НЛО

Доктор. Аллен Хинек, заслуженный профессор Северного университета Астрономии и советник проекта «Синяя книга» ВВС принял очень простую систему классификации, основанную исключительно на характере наблюдения:

1. Ночные огни

2. Дневные диски

3. Близкие встречи (днем или ночью)

4. Радарные показания.

Он пришел к выводу, что эта система ничего не говорит нам о природе НЛО, но может предложить средство для сбора данных. Он обнаружил, что в то время как обученные следователи могли легко идентифицировать большое количество таких сообщений как неправильные представления об известных объектах или событиях, оставалось много таких сообщений, которые не могли быть объяснены. Они пришли от заслуживающих доверия свидетелей из таких широко разрозненных мест, как Канада, Австралия, Южная Америка и Антарктида. Очевидцы этих наблюдений заслуживают доверия в том числе президент Джимми Картер, будучи губернатором Джорджии наблюдал НЛО.

Формы НЛО

Свидетели описывают формы НЛО как сферы или бумеранг. Некоторые напоминали летающие тарелки с крышкой; другие светящиеся трубки; некоторые как полусферические с цветными огнями; некоторые с красновато-оранжевыми отблесками, огненными или искровыми разрядами. НЛО имеют неимоверную скорость и маневренность, не достижимые самолетами любого вида.

Многие подобные наблюдения, сопровождаются отличными фотографиями этих необъяснимых посетителей — фотографии, которые были проверены экспертами на их подлинность.

История НЛО

На протяжении сотен лет загадочные объекты в небе и странные огни были зарегистрированы многими людьми, в том числе военными летчиками во время Второй мировой войны, которые назвали их Foo Fighters.. В середине 1900-х годов летающие тарелки стали все чаще наблюдаться в США и других странах.

Ученые из Университета Колорадо, нанятые ВВС с 1966 года до 1968 года, чтобы изучить этот тип воздушных явлений смогли объяснить большинство НЛО как звезду (Венера), метеор, планету, воздушный шар, ракету, искусственный спутник, атмосферные условия, следы выхлопных газов самолетов или необычные условия освещения могут создавать оптические иллюзии итд но они не смогли объяснить все случаи и оставалось большое количество инцидентов в которых наблюдались НЛО.

После расследования более 12000 сообщений, ВВС США не смогли объяснить, откуда появились необъяснимые НЛО, но тогда они пришли к выводу, что национальной безопасности эти НЛО не угрожают.

Команда университета, возглавляемой Эдвардом Кондоном, была очень обеспокоена установлением наличия эмоциональной стабильности тех, кто сообщил о наблюдениях. Психиатры опросили свидетелей, которые утверждали, что сталкивались с НЛО и даже были взяты на борт их корабля, например как рабочие верфи в Миссисипи, и обнаружили, что они психически здоровы.

Выводы сделанные учеными: «Они не чокнутые. Здесь определенно было что-то, что не было земным. Откуда они и почему они здесь, это вопрос гипотезы, но тот факт, что они были здесь на этой планете нет вызывает сомнений».

Военно-воздушные силы, после 20 лет наблюдений НЛО и потратив миллионы долларов на их расследование, решили отказаться отпомощи ученых из университета и передали проект в Кенсингтон, штат Мэриленд, в группу под названием NICAP (Национальный следственный комитет по воздушным явлениям). НАСА получило часть задачи — наладить поступление отчетов о наблюдении НЛО,в том числе от многих своих астронавтов миссий Аполлон и Скайлэб. К 1974 году множество астронавтов видели и фотографировали НЛО во время их полетов в атмосфере Земли.

Почему секретность?

ЦРУ (Центральное разведывательное управление) принимало непосредственное участие в сборе и пресечении распространения информации о НЛО. Свидетели этого явления были подкуплены, подвергнуты принуждению и угрозам со стороны ЦРУ, которое хотело скрыть ценные доказательства,

Одна из причин заключается в том, что военные и разведка рассматривают НЛО как неизвестные и потенциально враждебные силы. То обстоятельство, что НЛО действуют скрытно, может служить указанием на то, что они проводят свою собственную разведку.

Еще одна причина секретности заключается в надежде получить знания относящиеся к передовым двигательным методам и антигравитационным системам раньше других, поскольку потенциальные враги на земле могут приобрести эти технологии первыми. Следовательно, хотя многие нации тайно расследуют появление НЛО, они не хотят делиться своими выводами.

ЦРУ прилагало большие усилия, чтобы высмеять и разоблачить многие наблюдения НЛО пилотами, радиолокационными техниками и надежными гражданскими наблюдателями. Подавление информации о том, насколько опасными могут быть НЛО, неверно. НЛО опасны и доказательством тому, может быть случай в котором ребенок получил 60 процентов ожогов тела когда над ним на низкой высоте пролетел НЛО. Ребенка доставили в госпиталь ВВС для лечения и никто не мог понять, каким образом получив ожоги 90% тела одежда на нем была совершенно не поврежденной.

Еще один случай ожога произошел в Нью-Мексико и еще один человек, который недавно получил удар, который сбил его с ног от силового поля НЛО диаметром 30 метров.

«Общественности нужно говорить об опасности! … Ничто не помогает слухам и панике больше, чем невежество»

Многие якобы уфологические организации, крупные и имеющие множество филиалов, на самом деле люди сосредоточенные на уничтожение доказательств и дискредитации отчетов очевидцев

Сенатор Барри Голдуотер бригадный генерал ВВС и летчик с многолетним летным опытом, говорил «Я, конечно, верю в инопланетян. Возможно, они не похожи на нас, но у меня очень сильное чувство, что они вышли за пределы наших умственных способностей ».

«Я помню случай в Джорджии в 1950-х годах когда самолет Национальной гвардии полетевший за НЛО просто исчез. И я вспоминаю случай в Франклине, штат Кентукки, когда четыре военных самолета преследовали НЛО. Один из самолетов взорвался в воздухе, и никто не знает почему.»

Миссии НЛО

Многие причины были выдвинуты для целей посещения НЛО на нашу планету. Некоторые из людей, были предметами генетического исследования, такие как семья Уитли Стрейбер. Большинство из тех, кто контактировал с НЛО, чувствовали что они недружелюбные.

Мистер Стрейбер назвал свой опыт ужасным,и считает, что эти «маленькие фигурки с глазами, которые, кажется, смотрят в глубочайшее ядро ​​бытия просят что-то. Что бы это ни было, это больше чем простая информация. Цель не кажется ясной и открытый обмен информацией, который мы могли бы ожидать; они хотят гораздо больше, чем это. Мне кажется, что они проникают самую глубину души. Уильям Сполдинг, инженер по аэрокосмической технике считает, что закономерность указывает на то, что НЛО находятся здесь с миссией наблюдения; тот факт, что большинство наблюдений происходит вокруг наших военных объектов, исследований и разработок, приводит к выводу, что проводится методическое изучение Земли, ее оборонительных и наступательных возможностей.

«Поведение НЛО мало чем отличается от наших собственных космических исследований: отправка разведывательного корабля; сбор образцов почвы и органики».

НЛО зачастую видят вблизи линий электропередач и в северо-восточной части США приближение НЛО к линиям электропередач привело к тому, что 36 миллионов человек остались без света на площади 8000 кв.миль.

Опасность НЛО

Две основные опасности, отмеченные в отношении НЛО, были приписаны мощным электрическим полям, которые они могут проецировать в целом или локализованные области и психологические последствия, которые они произвели на население в целом или отдельных контактов.

Влияние силового поля

Нарушение воздушного и наземного движения часто происходит после появления НЛО. Системы зажигания автомобильных и авиационных двигателей отказывают, подвергаясь воздействию силовых полей; фары и радио также переставали функционировать.

Например, пилот Piper PH-24 сообщил, что органы управления стали неработоспособным, когда к нему приблизились три объекта в форме диска, Похожие случаи были доложены военными летчиками, что иллюстрируется классическим случаем 18 октября 1973 года когда в воздухе произошла встреча армейского вертолета с НЛО над Огайо, где отключилась связь УВЧ и ОВЧ, и отключение двигателя, после чего вертолет стремительно стал падать, а затем его притянуло вверх зеленым лучом от НЛО, очень вовремя, чтобы предотвратить его падение на землю.

Нарушение связи

В дополнение к глушению радиопередач и приема, так как описано в предыдущем инциденте, НЛО демонстрируют способность отключать телефонную связь, что было проиллюстрировано случаем президента Линдона Джонсона когда, его разговор из Техасского Белого дома оборвался во время разговора с сотрудниками администрации в Вашингтоне, округ Колумбия.

Возможность отключить все электронные формы связи, в том числе те, которые контролируют запуск системы оборонительного оружия, стирание информации с жестких дисков компьютера, например такие данные, как банковские записи, данные персонала, файлы ФБР, CLA и NSA, а также с важной информацией любого рода.

Региональные энергетические отключения

НЛО способны обесточить город, штат или многие штаты, создавая силовое поле, достаточное для перегрузки схемы общественных и частных инженерных сетей. Немного вещей вызывают больше страха, чем окунуться в кромешную тьму без предупреждения; это опасно для массы людей. Парализует города, блокирует шоссе, останавливает поезда, лифты оказываются подвешены между этажами.Деятельность НЛО также была связана с помехами компасов, приборов, систем зажигания, радиоприемников и т. д. немыслимо, что это также может помешать генерации и распределению электрической мощности. Такое произошло ​​в ноябре 1953 года, когда светящийся красный объект прошел над жилым районом Нью-Хейвена, Коннектикут, в результате чего электричество отключилось по обе стороны движения объекта и появилось снова, когда он исчез из поля зрения.

Сбои электропитания были также зарегистрированы в связи с НЛО в Бразилии с 1957 по 1959 год, Рим, Италия, в 1958 году; и Мексика в 1965 году. Аналогично, в Уберландия, где электростанции отключились когда появился НЛО, и персонал ничего не мог сделать, пока НЛО не улетел.

Пилоты самолетов сообщили, что НЛО наблюдается по всей Пенсильвании около 4:30 вечера, и инженеры-электронщики и строители

которые ехали в районе аэропорта Сиракуз, видели движение НЛО около 5:30 вечера, как раз перед глобальным отключением энергии. Светящийся шар пролетел над линией электропередач, ведущей к электростанции Ниагарского водопада.

18 апреля 1962 года, связанный с НЛО, который был обнаружен летящим над Нью-Йорком через Канзас в Эврику, штат Юта, был хорошо задокументирован. Объект приземлился возле электростанции и в течении 42 минут она находилась отключенной и электричество появилось только когда НЛО улетел. Объект преследовался реактивными перехватчиками, вызванными из Феникса и Стэд-Филда в Рино, пока он не взорвался над Мескитовым хребтом в Неваде в ярком свете, который был виден над

пятью штатами.

НЛО-паника

Вторым серьезным катастрофическим эффектом, который вызывает деятельность НЛО, воздействие на население, создание страха, паники, бегства и все виды иррационального поведения. Одна из причин строгой секретности правительственных результатов исследований НЛО — необходимость предотвращения возможной паники.

Информация о том, что люди были похищены, дематериализованы, сожжены, облучены радиацией, ликвидированы, может спровоцировать массовую истерию. Истерия может привести к тому, что испуганные люди посчитают, что вода была отравлена, воздух загрязнен не обнаружимыми, но смертельными аэрозолями или нервными газами, распространяемыми отрядами НЛО.

Восстановления порядка и здравомыслия была бы огромной проблемой для всех аварийных служб, Их персонал должен оставаться спокойным, отстраненным, и способным противостоять человеческому побуждению поставить безопасность и благополучие их собственные семьи превыше жизни граждан. Что еще хуже, некоторые из более возбудимых владельцев оружия могут испытать соблазн «поиграть в Рэмбо» стреляя по НЛО в полном пренебрежении к ущербу, который могут нанести шальные пули невинным гражданам.

КРУГИ НА ПОЛЯХ

Мы могли бы добавить, что некоторые физические эффекты наблюдались в местах, где приземлялись НЛО, оставляя после этого так называемые «круги на полях».

После приземления в этих местах фиксируется разрушение растений на клеточном уровне или их полное уничтожение в результате воздействия тепла или радиации, а также выпекания или стерилизация почвы на участке приземления.

ОПАСНОСТЬ

НЛО может нанести ущерб не только окружающей среде. Во время преследования НЛО военные самолеты исчезали в воздухе или взрывались и подвергались преследованию. Люди на земле получают серьезные ожоги, паралич и «удары» от силового поля, излучаемых излучений или лучей, которые были описаны как «электрошокер».

В 1980 году три свидетеля увидели красный шар света, парящий над домами в Куала-Лумпуре, Малайзия, когда вдруг вспышка синего света вышла из НЛО и два дома загорелись.

Мужчина из Индианы увидел яркую вспышку света пронзающую его окно; в его доме отключилось электричество он вышел на улицу, чтобы провести расследование, и обнаружил, что ярко освещенный объект завис над ним; когда он начал идти к нему, его тело начало

покалывать, и он не мог двигаться, пока объект не исчез.

Похожий эффект покалывания испытал другой человек в Линн, штат Массачусетс, ночью, когда он приблизился к куполообразному объекту с красным светящимся конусом. Он тоже был обездвижен, пока объект не вышел зрения

НЛО могут подвергать риску животных; например 15 лошадей были раздавлены антигравитационным полем летающей тарелки, когда она взлетела.

Таким образом, НЛО могут не только контролировать наше высокотехнологичное научное оборудование военных и промышленных предприятий, они также могут обладать способностью вызывать боль и обездвиживать людей, которые пытаются к ним приблизиться.

АВАРИИ НЛО

Ввиду того, что многие считают, что быстро приближается время, когда открытые посадки НЛО станут более заметным и часто фиксируемым явлением, и если мы не знаем, дружественны ли их посещения или враждебным, не будет упущением задуматься над тем, что пожарные департаменты могут играть большую роль в случае неожиданного прибытия НЛО в их сферу ответственности.

Например, каков будет ваш образ действий как командира на месте школьной площадки, где НЛО врезался в котельную, разорвал топливопровод и произошло возгорание и разлив топлива, ставя под угрозу детей и жителей, которые оказались в огненной ловушке?

Если ваши попытки спасения успешны, огонь погашен, разлив нефтепродуктов локализован и вы обнаруживаете, что двое из пяти

маленьких инопланетных существ ранены, но все еще живы, как вы избавитесь от трех мертвых и как будете оказывать медицинскую помощь выжившим?

Как присутствие детей на школьные площадки повлияет на ваши действия?

Каких официальных лица и агентства вы уведомите о произошедшем?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«Близкие приближения к НЛО могут быть вредными для человека. Не стойте под НЛО, зависшим на небольшой высоте. Не трогайте и не пытайтесь дотронуться до НЛО, которое приземлилось. В любом случае безопаснее всего уйти оттуда очень быстро и пусть военные с этим разбираются. Существует возможность радиационной опасности и известны случаи, когда люди были сожжены лучами, исходящими от НЛО. Не берите обломки НЛО если он потерпел крушение, не прикасайтесь к телам членов экипажа НЛО.

Федеральный закон дает администратору НАСА полномочия изъять без судебного слушания все, кто касается НЛО или его пассажиров, было бы нежелательно вступать в личный контакт с экипажем НЛО, если вы не готовы подчиниться требованиям НАСА по карантину. Помимо возможных физических эффектов приближения к НЛО, например, ожогов, радиации и т. д., могут быть психологические эффекты, вызванные силовыми полями это может вызвать гипнотическое состояние у контактера, потерю сознания, провалы памяти и полная потеря воли.

КОНТАКТ

Для лечения потенциальных жертв крушения НЛО, ведите себя дружелюбно, это неагрессивное психическое состояние может быть телепатически воспринято существами на борту или выходящими из корабля; любой показ огнестрельного или другого оружия с вашей стороны может быть истолкован как недружелюбный акт.

В лучшем случае вы сможете получить помощь относительно надлежащих действий, будь то спасительного характера, например, в

подавление огня, уменьшение разливов нефтепродуктов и сохранение имущества или даже в уменьшение опасений со стороны вашей команды реагирования и очевидцев.

В менее оптимистичном сценарии у вас могут возникнуть проблемы с двигателем приближаясь к месту где находится НЛО, и ваш диспетчер может потерять радиосвязь. Ночью ваши фары могут погаснуть, город может быть затемнен, и Ваши портативные генераторы могут работать со сбоями, когда вы пытаетесь их использовать и переносные фонари могут не работать.

В любом случае, инцидент может дать бесценный опыт для дальнейшего обучение справляться с редкими и сложными чрезвычайными ситуациями.

“Руководство для сотрудников пожарной охраны по борьбе со стихийными бедствиями»