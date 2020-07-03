Как разогнать львов одним тапком и стать коронованным вожаком

Как укрепить свои нервы, отлично знает директор сафари-парка в Крыму, который на этой неделе изумил весь мир! Как разогнать львов одним тапком — он знает.

Видеоролик, случайно снятый во время одной из экскурсий, за два дня набрал больше миллиона просмотров в интернете. На нем мужчина одной левой, а точнее одним тапком, разгоняет стаю львиц напавшую на молодую самку. Сегодня герой этого ролика проводит экстремальную экскурсию для нашей съемочной группы.

С Сэмом, например, можно запросто поваляться на земле или попугать журналистов, а вот с Лолой шутки плохи

Вот она пытается ухватить за ногу корреспондента РЕН ТВ, а вот уже сидит внутри электромобиля.

Ну и практически смертельный номер — фотосессия верхом на льве. Такой трюк, конечно же, был бы невозможен, если бы не присутствие поблизости укротителя львов, хищник не отрывает глаз от Олега Зубкова и его волшебного тапка.

Львы тут обитают практически в естественных условиях — сражаются за место вожака и за сердца дам. При этом кажется, что главный лев в прайде — Олег Зубков!

«Когда-нибудь я напишу книгу для дрессировщиков, но сейчас я нарушаю все законы, которые приняты в цирке у дрессировщиков. Потому что, например, нельзя вот так садиться спиной ко льву — это категорически запрещено. Нельзя бить льва тапком — это опасно. И много много таких нельзя«, — говорит он.

Почему это стало возможным директор парка и сам точно не знает. Но хорошо помнит тот день, когда его короновали львы. После очередной схватки за первенство хищники ранили вожака прайда Лорда, Зубкову ничего не оставалось как самому оказать первую помощь животному

Уже здоровый лев вернул себе власть, но со новым своим другом!

«И вот тогда мне дали это право. Они шипели, но пригибали уши. Союз человека и льва Лорда был принят, и я стал вожаком, и это право у меня до сих пор не забрали«, — говорит Зубков.