На Земле есть место, где температура не поднимается, а опускается

Впервые данный участок обнаружили еще в 2015 году и с того времени «холодное пятно» интересует многих климатологов. Из-за того, что на этом участке присутствует весьма сложная океаническая циркуляция, объяснить происхождение пятна было достаточно сложно.

Специалисты из Института метеорологии им. Макса Планка в Германии для проведения исследования применили специальное долгосрочное моделирование климата. Было разработано сразу несколько разных конфигураций, чтобы определить какие именно стали причиной понижения температуры на этом участке океана.

Один из факторов, который удалось установить, не вызвал никакого удивления, ведь он подтверждается теми исследованиями, которые были проведены раньше. Это течение воды, которое возникает в результате циркуляции Атлантического океана. Если сравнивать скорость течения с показателями прошлого столетия, то она значительно снизилась. Течение стало намного слабее, чем в середине прошлого века.

Течение забирает большую часть теплых соленых поверхностных вод, которые поступают с тропиков и меняет на холодную пресную воду, которую получает от тающего льда. Не совсем понятно то, что именно стало причиной замедления течения. Некоторые модели показывают, что причиной могло стать поступление слишком большого количества талой воды с Гренландии. Если дополнительно учесть еще и глобальное потепление, то получается вполне правдоподобная версия.