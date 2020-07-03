Засекреченная ядерная катастрофа на севере Европы

На этой неделе поступила информация, которую обсуждает МАГАТЭ, комментирует Росатом — информация о том, что в воздухе Скандинавии обнаружены радионуклеиды реакторного происхождения. Что случилось, откуда они появились, насколько это опасно? Радионуклиды реакторного происхождения обнаружены над Скандинавией«Очень низкие уровни радиоактивного йода (I-131) были зафиксированы на наших измерительных станциях в Сванховде и в Виксёфьелле (Svanhovd og Viksjøfjell) в Финнмарке на 23 неделе (2-8 июня)», – сообщает DSA, Норвежский Директорат по радиационной и ядерной безопасности. Эти две измерительные станции находятся на севере страны недалеко от Киркенеса, близ границы с Россией. Кроме того, повышение концентраций радиоактивного йода также было отмечено на Шпицбергене станцией наблюдения Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.«Обнаруженные концентрации не представляют опасности для здоровья [человека] или окружающей среды», – утверждает DSA. В интервью норвежскому изданию The Barents Observer Бредо Мёллер (pedo Møller), представитель DSA в Сванховде, сообщил, что концентрация I-131 была 0,9 и 1,3 микробеккерель на кубический метр (мкБк/куб.м) в Сванховде и Виксёфьелле соответственно. Это действительно очень малые значения.В соответствии с действующими в России Нормами радиационной безопасности (НРБ 99/2009) установлена допустимая среднегодовая объемная активность в воздухе отдельных радионуклидов для персонала. Для I-131 она составляет (в зависимости от химической формы) от 530 до 1100 Бк/куб.м. Этот же нормативный документ устанавливает для населения допустимую объёмную среднегодовую объёмную активность во вдыхаемом воздухе. Для I-131 она составляет 7,3 Бк/куб.м.Таким образом концентрация радиоактивного йода в воздухе над северной Норвегией примерно в 1 млрд раз ниже, чем допустимо, например, в помещении АЭС и примерно в 8 млн раз меньше, чем допустимая объёмная активность в воздухе для населения.

Реакторные радионуклиды над Хельсинки и Стокгольмом

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) сообщает, что в воздухе над Хельсинки 16-17 июня обнаружено «небольшое количество радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия (Co-60, Ru-103, Cs-134 и Cs-137)».«Количество радиоактивных веществ было очень маленьким, и радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду и не влияет на здоровье человека», – утверждает STUK. По предварительным данным, при анализе образца, полученного в результате прокачки через фильтр 1257 кубометров воздуха Хельсинки, 16-17 июня концентрации радиоактивных изотопов в воздухе были такими: Co-60 – 7,6 мкБк/куб.м, Ru-103 – 5,1, Cs-134 – 22,0 мкБк/куб.м, Cs-137 – 16,9 мкБк/куб.м.Годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей атомных станций в окружающую средуДопустимая среднегодовая объёмная активность в воздухе для населения по НРБ 99/2009 составляет 11 Бк/куб.м для Co-60, 46 Бк/куб.м для Ru-103, 19 и 27 Бк/куб.м для Cs-134 и Cs-137 соответственно. Значит, в воздухе над Хельсинки концентрации радионуклидов были в 1,5-9 млн раз меньше допустимых.Шведское управление по радиационной и ядерной безопасности со ссылкой на Управление по радиационной безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI) также сообщает об обнаружении этих же радиоактивных изотопов в воздухе над Швецией на 24-й неделе, то есть в период с 8 по 14 июня.Об обнаружении в воздухе изотопов цезия, кобальта и рутения «в очень малых количествах» сообщила также Эстония. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что увеличение уровня радиоактивности, зарегистрированное в Северной Европе, безусловно, является антропогенным, и его источник должен быть определен.Исполнительный Секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо (Lassina Zerbo) сообщил,что радионуклидная измерительная станция станция RN63, расположенная в Стокгольме, 22 и 23 июня 2020 года детектировала три изотопа Cs-134, Cs-137 и Ru-103, «связанных с ядерным делением, в концентрациях, превышающих обычные, но не опасных для здоровья людей».Он также приложил карту, на которой отметил довольно обширный регион, где может располагаться возможный источник этих изотопов. Он подчеркнул, что появление этих радионуклидов в воздухе скорее всего не связано с испытаниями ядерного оружия. «Мы можем определить вероятный регион нахождения источника [выбросов], но точное определение происхождения [изотопов] не входит в мандат ОДВЗЯИ», – прокомментировал Лассина Зербо. Область возможного расположения источника радионуклидов по мнению Лассины Зербо (Lassina Zerbo), исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)Итак, ситуация следующая. 2-8 июня радиоактивный короткоживущий изотоп йода (I-131) был выявлен на севере Норвегии, причем как близ Киркенеса, так и примерно в 800 км – на Шпицбергене. Примерно через неделю набор иных радионуклидов (Co-60, Ru-103, Cs-134 и Cs-137) был обнаружен примерно на 1100 км южнее Киркенеса – 16-17 июня в Хельсинки, а 8-14 и 22-23 июня в Стокгольме.Требуются дополнительные исследования, в первую очередь анализ потоков воздуха на разных высотах, чтобы понять, связано ли обнаружение йода на севере Скандинавии и других реакторных изотопов на юге. Ясно что, произошла очередная утечка радионуклидов, и органы радиационного мониторинга нескольких стран смогли их обнаружить. И, хотя над Скандинавией концентрации радиоактивных изотопов малы, но в точке, где они попали в атмосферу из одной из ядерных установок, концентрации опасных веществ могли быть весьма значительны.

Версии: АЭС, ледоколы, подводные лодки

Обнаруженные в воздухе над Скандинавией радионуклиды имеют реакторное происхождение, они представляют собой осколки деления ядер урана или плутония, а Co-60 является продуктом активации материалов конструкции реактора. Эти радионуклиды содержатся в первом радиоактивном контуре почти любого реактора, а также в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ), то есть в облученных в реакторе тепловыделяющих элементах. Соответственно источником выброса такого набора радионуклидов может быть авария на работающем или недавно остановленном реакторе (энергетическом, транспортном, исследовательском), утечки из приреакторных хранилищ ОЯТ или аварии при операциях с недавно извлечённым из реактора ОЯТ.Часть выявленных радионуклидов имеет довольно большой период полураспада. Для Cs-137 он составляет около 30 лет, для Co-60 — примерно 5,27 лет, для Cs-134 – около двух лет. У Ru-103 период полураспада составляет около 39 дней, у I-131 – чуть более 8 дней. Именно наличие сравнительно короткоживущих изотопов свидетельствует о том, что утечка произошла или на работающем реакторе, или при операциях со «свежим» ОЯТ. Обычно ОЯТ АЭС перед транспортировкой в течение нескольких лет выдерживается в приреакторных или пристанционных бассейнах выдержки, за это время короткоживущие радионуклиды распадаются, а новые не образуются. Поэтому авария при транспортировке ОЯТ вряд ли может быть причиной такого выброса.Отсутствие одного из значимых реакторных изотопов Sr-90 может объясняться сложностью его обнаружения в малых концентрациях. Скорее всего этот изотоп, а так же Ru-106 и смесь инертных радиоактивных газов также присутствовали в составе выброса, но не были детектированы.Таким образом, источником выброса радионуклидов скорее всего является работающий реактор атомной электростанции, атомной подводной лодки или ледокола. Также выброс мог произойти при аварии с отработавшим ядерным топливом этих реакторов.

На Кольском полуострове базируются атомные ледоколы, принадлежащие росатомовскому АО «Атомфорт», а также атомные подводные лодки Северного флота ВМФ России. На судовых реакторов также происходит образование искусственных радионуклидов, при авариях или неудачных действиях с ОЯТ также возможны утечки. Мощность судовых реакторов значительно меньше, чем у реакторов на АЭС, но они также являются ядерно и радиационно опасными объектами. Но в случае значительного объёма выброса его источником, вероятно, являются более мощные реакторы атомных электростанций.«В первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря. Утечка реакторных изотопов могла произойти и на трех работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200», – считает Гринпис России.

Штатные выбросы АЭС

Но упомянутые реакторные радионуклиды попадают в воздух не только в случае аварий, но и при штатной работе атомных реакторов. Для АЭС России Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03) установлены «годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей АС [атомных станций] в окружающую среду», а также нормы для контрольных выбросов радиоактивных газов и аэрозолей АЭС в атмосферу за сутки и за месяц. Так официально каждой АЭС страны разрешено выбрасывать за год в зависимости от типа реактора 18-93 гигабеккерель (ГБк) I-131, 2,5-7,4 ГБк Co-60, 0,9-1,4 ГБк Cs-134 и 2,0-4,0 ГБк Cs-137. Вопрос о том, опасны ли эти «разрешённые» газоаэрозольные и другие выбросы АЭС рассмотрен в отдельной статье.Как правило, АЭС России выбрасывают в атмосферу не более 10% от разрешенного количества радионуклидов. Если эти выбросы не происходят одномоментно, а растянуты по времени в течение года, то они не могут привести к наблюдаемым над Скандинавией значениям концентраций радионуклидов.«Росэнергоатом» отвергает подозренияЭксплуатирующая организация российских АЭС, входящее в госкорпорацию «Росатом» АО «Концерн «Росэнергоатом» оперативно отреагировала на ситуацию. На сайте Концерна информации по этой теме нет, но агентство «РИА Новости» вечером в пятницу 26 июня опубликовало сообщение под заголовком «Росэнергоатом» опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России». Подобных сообщений от АО «Атомфлот» и от ВМС России обнаружить не удалось.«Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, – цитирует «РИА Новости» официального, но пожелавшего остаться анонимным представителя АО «Концерн «Росэнергоатом». – Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет. С начала июня в работе реакторного оборудования данных АЭС отсутствуют отклонения, учитываемые в регулирующем органе (Ростехнадзоре), в том числе нет повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов, топливных сборок (как свежих, так и отработанных) и тому подобного. Суммарные выбросы Ленинградской АЭС и Кольской АЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют. Радиационная обстановка на промплощадках обеих АЭС, а также в районах их расположения – как в июне, так и в настоящее время – без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышающем естественных фоновых значений».Представитель АО «Концерн «Росэнергоатом» сообщил, что третий энергоблок Ленинградской АЭС с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте, а энергоблоки №3 и 4 Кольской АЭС находятся в плановом среднем ремонте с 16 мая и 11 июня, соответственно.Важно отметить, что именно во время плановых остановов на энергоблоках с реакторами типа ВВЭР происходит частичная замена ядерного топлива – первый контур охлаждения разуплотняется, снимается крышка корпуса реактора и происходит выгрузка отработавшего и загрузка свежего ядерного топлива. При этом накопленные в воде первого контура радионуклиды могут попадать в окружающую среду, а в случае наличия неплотных или поврежденных тепловыделяющих элементов выбросы могут быть весьма значительными.На реакторах РБМК-1000, а именно такой реактор установлен на третьем энергоблоке Ленинградской АЭС, перегрузка ядерного топлива осуществляется по-иному, без останова реактора. Чем вызван и в чем заключается планово-предупредительный ремонт третьего энергоблока, не сообщается.

Откуда дует ветер?

Реакцию представителя АО «Концерн «Росэнергоатом» вызвало подозрение, что выброс радионуклидов произошел на одной из АЭС России.«Сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС», – пишет агентство «РИА Новости».Действительно, нидерландский институт RIVM проанализировал данные из Скандинавии и провел расчеты для выяснения возможного источника происхождения обнаруженных радионуклидов.«Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. RIVM произвел расчеты, чтобы выяснить происхождение обнаруженных радионуклидов. Эти расчеты показывают, что радионуклиды поступают со стороны западной России. Конкретное местоположение источника не может быть идентифицировано из-за ограниченного количества измерений», – сообщается на сайте института, но более конкретной информации не приводится. «Радионуклиды поступают со стороны западной России», – сообщение нидерландского института RIVM от 26 июня 2020 годаПозднее агентство «РИА Новости» попыталось опровергнуть это сообщение, сославшись на проблемы с переводом. Но институт RIVM подтвердил, что, по их мнению, радионуклиды поступали в Скандинавию «со стороны западной России», что не означает, что их источник находится именно в России.На карте, которую приложил к своему сообщению исполнительный Секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, в качестве вероятной области, где может находиться источник выбросов, обозначена довольно большая территория, в которую входит южная треть Швеции, южная половина Финляндии, Эстония, Латвия, а также северо-запад России – от Белого моря до Санкт-Петербурга. Лассина Зербо уточняет, что из этой области в район Стокгольма могли попасть выброшенные в предыдущие 72 часа радионуклиды. В этот район не входит российская Кольская АЭС, но попадают Ленинградская и Калининская АЭС, а также финская АЭС Ловииза (Loviisa), и шведские АЭС Оскаршамн (Oskarshamn), Форсмарк (Forsmark) и Ринхальс (Ringhals).

Нужно больше информации

В настоящее время невозможно утверждать, из какого именно реактора произошла утечка обнаруженных в атмосфере над Скандинавией радионуклидов. В ближайшее время могут появиться новые данные измерений, расчеты, оценки. Для того чтобы разобраться в ситуации, требуется информационная открытость и обмен информацией.«Сейчас у нас идет обмен данными в рамках налаженного сотрудничества между странами Северной Европы», – сказал Бредо Мёллер из отдела аварийной готовности норвежского DSA. Гринпис призвал к оперативному международному сотрудничеству, в том числе с Россией.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что оно знает об обнаружении радионуклидов в воздухе и запрашивает информацию у стран-членов. Как обычно в таких случаях, Агентство запросило у своих партнеров информацию, были ли эти радиоизотопы обнаружены в других странах , и о событиях, которые могут быть связаны с выбросом в атмосферу, говорится в официальном сообщении МАГАТЭ.