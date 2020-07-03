ТОП-8 российских чудес света, на которые стоит посмотреть вместо заграницы

Чтобы увидеть что-нибудь необычное и увлекательное, не обязательно отправляться на другой конец мира, в экзотические страны и места. В нашей стране тоже есть на что посмотреть. Среди самых удивительных мест в России можно назвать прекрасные южные пейзажи и суровые северные просторы, древние, даже мистические строения, созданные далекими предками. К самым нестандартным и удивительным местам, куда можно отправиться в путешествие, можно отнести несколько.

1. Арт-парк Никола-Ленивец

Инсталяции создаются художниками совместно с местными жителями / Фото: fotokto.ruЭто деревня в Калужской области. Сюда приезжают творческие личности со всех регионов России. Начиная с 2005 г. здесь проходит «Архстояние» — удивительный фестиваль, инициатором которого является Н. Плисский – живописец. Шедевры создаются художниками сообща с деревенскими жителями.

В арт-парк круглый год съезжаются творческие люди / Фото: twitter.com

Туристов здесь ждет кемпинг, дома для проживания гостей, кафе и интернет. Хостел под названием Казарма превратился в художественный центр. Сюда в круглогодичном режиме съезжаются музыканты и художники из различных стран мира.

Как доехать. Расположен парк в 200 километрах от Москвы и в 60-ти от Калуги. Ехать можно на своей машине или электричке до одной из близлежащих станций, а дальше на такси.

2. Аркаим

Аркаим именуют русской Меккой / Фото: yandex.frЭто очень старое городище, находящееся в Челябинской области. Откопано оно было не так давно, всего 20 лет назад. Сейчас его именуют русской Меккой, а кто-то даже называет Стоунхенджем, так как конструкции из камня можно увидеть и из космоса. По мнению археологов, Аркаим относится к тому же периоду, что пирамиды в Египте.

Это место считается источником просветления, некой необычной силы / Фото: youtube.com

Этот город родом из бронзового века, укрепленный и имеющий в самом центре площадь. В настоящее время этот объект интересует не только археологов, историков и любителей древности. Сюда стремятся попасть и те, кто неравнодушен к эзотерике. Для последних это место является источником просветления, некой необычной силы. Если вы решили его посетить, позаботьтесь об удобной обуви и одежде, так как ходить понадобится много. А в степи в летнее время может быть слишком жарко.

Как доехать. Город Аркаим располагается на расстоянии 415 километров от Челябинска. Приехать сюда можно на своем автомобиле или на автобусе. В период с 1.06 по 15.09 в 16:20 он каждый день отправляется с автовокзала «Юность» в Челябинске.

3. Полюс холода

Поселок Оймякон считается самым холодным местом в Северном полушарии / Фото: sakha.ru

Якутский поселок Оймякон, который называют Полюсом холода, является наиболее холодным местом на Северном полушарии. Эта информация известна еще из школьных уроков географии. Самая низкая температура, зафиксированная в этом месте, составляет -77,8 градусов. В среднем зимой здесь от -42 до -50 градусов Цельсия. Сюда, как правило, отправляются туристы-экстремалы.

В поселке работает литературно-исторический краеведческий музей, посвященный ученым, деятелям культуры и искусства, поэтам и писателям, отбывавшим тюремные сроки в ГУЛАГе в этих местах. Есть и памятник под названием «Колокол памяти». Его установили тем, кто стал жертвами репрессий Сталина.

Ежегодно в поселке проходит фестиваль с участием Деда Мороза / Фото: regnum.ru

В Оймяконе в период с марта по апрель каждый год проходит фестиваль, который так и называется «Полюс холода». Обязательным гостем, приезжающим из Великого Устюга, является Дед Мороз. Посетителей ждут якутские традиционные развлечения: катания на оленях и прыжки через нарты.

Как доехать. Путь сюда нельзя назвать простым. Для начала потребуется прилететь на самолете в Якутск, после чего переехать в Томтор на машине или же на самолете. Этот центр туризма расположен в 900 километрах. Самолеты отправляются один раз в неделю в период с мая по октябрь. Можно и заказать в Якутске УАЗ, транспортирующий желающих к месту назначения. В целом на дорогу уйдет около шестнадцати часов времени.

4. Цветение лотоса

Долина лотосов занимает большую площадь / Фото: lowvolga.ru

Это уникальное растение, обитающее в водной среде, всегда вызывает ассоциации с Востоком, а именно с Китаем или Индией. Но посмотреть, как цветет лотос можно и в России. Отправляться в одну из указанных стран совершенно не обязательно. Он цветет в Астраханском заповеднике. Место цветения каспийского лотоса занимает достаточно большую площадь. В длину акватория равна пятнадцати километрам, а в ширину три километра.

Чтобы поближе рассмотреть это чудо природы, можно арендовать лодку / Фото: turvopros.com

Лучше всего посещать это красивейшее место в средних числах августа. Именно в этот период цветет большая часть растений. Возле дельты реки Волга оборудовано очень много баз для туристов. Там вам предложат не только ночлег, но и лодки напрокат, а также экскурсии в Долину лотосов на теплоходе.

Как доехать. Можно воспользоваться услугами одного из туристических агентств Астрахани или отправиться своим ходом на машине – расстояние до долины порядка 100 км.

5. Лагеря ГУЛАГа – Глухая Вильва

Глухая Вильва — очень красивая река / Фото: veslo.ru

Так называется река, протекающая в Пермском Крае. Обычно по ней на лодках плавают туристы. Кому-то просто нравится наблюдать за окрестными пейзажами, кто-то хочет порыбачить, а другие – увидеть прежние лагеря заключенных (ГУЛАГ), побывать на кладбище мамонтов. Когда-то лагеря были построены в деревнях Ржавец, Цветково, Красный Яр и поселке Сим. От них в наше время остались сторожевые вышки и наполовину разрушенные за длительное время бараки.

Возле поселка Красный Яр есть мамонтовое кладбище / Фото: vk.com

Лучше всего воспользоваться услугами гида, тогда поездка станет намного интереснее. Вблизи поселка Красный Яр есть мамонтовое кладбище. После того, как водой уносится всевозможный мусор, если повезет, можно даже увидеть останки мамонтов.

Как доехать. Из Перми автопоездка до Соликамска, а потом до Глухой Вильвы. Чтобы не было проблем, следует взять в аренду машину с хорошей проходимостью.

6. Якутский алмазный карьер

Алмазный карьер напоминает глубокую воронку / Фото: yandex.uz

Алмазная российская столица – это Мирный. В этой местности добывались самые большие алмазы. Сам город построен на краю большой пропасти. Этот огромнейший карьер разрабатывается с 1955-го года. На данном этапе рудник находится в стадии консервации. Сама же воронка довольно жуткая и масштабная. В глубину она достигает 525 м, а ее диаметр – 1,2 километра. Для спуска вниз машины едут восемь километров по спиральной дороге.

Одним из вариантов использования рудника было строительство города под куполом / Фото: tr.pinterest.com

Вариантов использования этого рудника было несколько. Одним из них является строительство города под куполом. Но в настоящее время никаких движений в этом направлении предпринято не было. Карьер привлекает исключительно туристов, любителей чего-то необычного. Здесь была даже сооружена смотровая площадка.

Как доехать. Из Якутска прилететь сюда можно на самолете, а затем взять в аренду автомобиль обязательно с водителем.

7. Солнечные могильники

Солнечные могильники в Ингушетии / Фото: yandex.ua

В Ингушетию туристы отправляются не так часто. Но есть здесь место, расположенное в Джейрахском р-не с уникальным памятником под названием Солнечные могильники. Это особые башни, одиночные или комплексные, в горах. В далекие времена они выполняли роль жилых сооружений, боевых конструкций и даже родовых захоронений. Можно здесь увидеть и храмы, как христианские, так и языческие. Одним из самых больших комплексов является Эгикал, но и в других местах есть на что посмотреть.

Одним из самых больших является комплекс Эгикал / Фото: openkavkaz.com

Как доехать. Проще всего воспользоваться услугами турфирм Владикавказа, но можно и самостоятельно, правда, без помощи местных жителей не обойтись.

8. Тунгусский взрыв – эпицентр

На месте падения метеорита открыт заповедник / Фото: yandex.ua

В Центральной Сибири в 1908 г. был зафиксирован полет шара, который издавал сильное свечение, а потом и его падение, сопровождающееся взрывом мощнейшей силы. Версий у этого явления несколько. Метеорит – наиболее распространенная. Есть гипотезы, что это было что-то связанное с инопланетными цивилизациями, а также ядерный взрыв. Сейчас здесь открыт Тунгусский заповедник. Этот феномен интересен многим людям со всего мира. Также здесь можно побывать на очень красивом Чургимском водопаде, посмотреть избы Кулика, который исследовал феномен, и гору Фаррингтон с живописными склонами.

Красота Чургимского водопада завораживает / Фото: wikiway.com

Как доехать. В село Ванавара, которое находится рядом с заповедником, можно долететь исключительно на самолете, который отправляется из Красноярска.