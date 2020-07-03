Засекреченные уголки в Московском метро

Засекреченные места в Московском метро уже были до его рождения в 1935. В проекте второй очереди была станции «Советская» под Советской пл. между станциями «Театральная» (в те времена «Площадь Свердлова») и «Маяковская». В процессе строительства по личному распоряжению Сталина «Советскую» приспособили для подземного пункта управления Московского штаба ГО.

Возникший вследствие ее закрытия необоснованно длинный перегон в самом центре Москвы был ликвидирован только 15.07.1979 строительством «Горьковской»-«Тверской». Реализация этого проекта обошлась очень дорого даже по временам застоя. Если внимательно смотреть на перегон перед «Тверской», можно увидеть следы «Советской».

Следующей был довоенный (а также послевоенный) проект модернизации «Арбатско-Покровской» для связи Кремля с обоими сталинскими бункерами. Сталин до войны планировал построить самый большой стадион не только для ожидаемой Олимпиады. Hа идею стадиона СССР (или Народов) его натолкнули массовые пропагандистские мероприятия, часто проводимые нацистами в Германии для немецкого народа и так любимые фюрером. Под будущим стадионом (кусок которого все-таки построили) был возведен бункер для Сталина с небольшим залом для выступлений и тоннелем к трибунам. Были сооружены два автомобильных тоннеля: к Кремлю (причем ворота тоннеля расположены точно под Спасскими воротами) и в район станции метро «Сокольники». Существует переход от «Измайловского Парка» к бункеру. Средний путь на станции, кроме запланированного большого пассажиропотока, нес функцию спецпути Сталина во время торжественных мероприятий. Обратите внимание на изящные лампочки, освещающие средний путь. Их нет на крайних путях. Аналогичный бункер Сталина был построен под его дачей в Кунцево (туда тоже идет автомобильный тоннель от общественной приемной Минобороны на Мясницкой, 37 через Кремль). О нем знают только специалисты МЧС: прямо над ним расположен Центральный региональный центр этого ведомства. О мнительности Сталина известно. С первых дней войны он колебался, оставаться ему в столице или уехать вместе с правительством в Куйбышев (ныне Самара). Когда бомбежки Москвы участились, он приказал построить бомбоубежище, которое вырыли в Кунцеве на глубине пятнадцати метров. Для того чтобы полностью обезопасить вождя, в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы. По словам полковника МЧС Сергея Черепанова, сооружение и сегодня выдержит прямое попадание авиационной бомбы. Вход в бункер — обычная дверь, какую встретишь в любом подъезде, с кодовым замком. Очень чистая лестница с перилами уводит под землю. Полное ощущение, будто спускаешься в подвал обыкновенного жилого дома. Сталин по лестнице не ходил. Специально для него был пущен лифт, где уложили паркет, стены обшили деревянными панелями. Лифт соединял бомбоубежище с дачей Сталина, под которой и был вырыт бункер. Чтобы исключить случайные встречи Иосифа Сталина с обслуживающим персоналом, было построено несколько коридоров. В коридоре для дизелистов, кухарок и прочих стены покрыли белым кафелем. Сталин же шел от лифта по паркетному полу и обозревал мраморные стены. В бомбоубежище Иосиф Сталин проводил заседания Совета Обороны. Для этого был отведен просторный кабинет — «Генеральская». Его стены отделаны дубом и карельской березой. Посередине — овальный дубовый стол. У стены — столы для дежурных офицеров и стенографисток. С войны в бомбоубежище сохранились и восьмирожковые люстры. И только прямоугольной формы современные люминесцентные светильники напоминают о том, что на дворе не 1942 год. Небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя. Спальня очень маленькая. В ней помещались лишь кровать и тумбочка. Из-за этого бункера и был пущен 05.04.1953 загадочный участок глубокого заложения «Площадь Революции» — «Киевская». Боялся Сталин повторения случая с попаданием авиабомбы в перекрытие тоннеля на перегоне между «Смоленской» и «Арбатской». Участок был сооружен в рекордно короткий срок, менее чем за два года, несмотря на то, что трасса проходила в исключительно неблагоприятных гидрогеологических условиях. Впервые пришлось решить задачу сопряжения тоннелей двух радиусов — действующего и нового, без остановки нормального движения. Для этого соорудили тоннель увеличенного диаметра, который как бы вместил действующий тоннель. Тоннель за «Киевской» был пройден и дальше аж до Парка Победы. По плану 1932 года линия в Кунцево и Крылатское должна была быть полностью подземной. А проходить она была должна рядом с дачей Сталина. Когда строили новую экспресс-линию до «Кунцевской», этот тоннель был использован. Это объясняет такой странный выбор трассы.

Первая серьезная информация про эти метротоннели появилась в 92 году в одном из номеров «АиФ». Там какая-то тетка написала, что ее знакомая работала уборщицей в КГБ и ее возили на спецобъекты особыми линиями метро. «АиФ» дал ответ, что эта система описана в ежегодном издании Министерства Обороны США по Советским Вооруженным Силам за 1991 год. Еженедельник опубликовал упрощенную карту и список линий по состоянию на 91 год.

Отмечены шахты над подземным командным пунктом в Раменках (иллюстрация: Military forces in transition. 1991)

На карте пунктиром отмечены линии «Метро-2» (иллюстрация: Military forces in transition. DOD. 1991).

В 92 тему подхватили другие издания. С легкой руки журнала «Огонек» систему назвали Метро-2. Стараниями желтой прессы было пущено в ход нереальное количество чуши и баек, благодаря чему большинство москвичей вообще сомневаются в существовании системы. Есть еще пара статей, которые я так еще и не читал: «В круге втором» в «Московских Новостях» за 02.08.92 и в «Комсомольской Правде» в каком-то из субботних номеров осени 92 года на 3 странице. Тему прорабатывала в 92 году в своих сюжетах субботняя телепрограмма «Центр». В 93 году и далее тематика про Метро-2 практически полностью исчезла из прессы, кто-то, видно, очень серьезно надавил.

Итак, Метро-2

Линия 1

Сдана в эксплуатацию в 1967 году (предположительно, что какая-то часть была пущена раньше). Длина 27 км. Станции:

Кремль

Библиотека им.Ленина (для эвакуации в подземный город в Раменках всех читателей, находящихся в момент сигнала «Атом» в залах; может быть, Кремлевская станция и Библиотека это одна и та же станция)

Желтый дом с башенкой на Смоленской площади проекта академика Жолтовского (это особенный дом, в нем входы в 2 системы метро: на Филевскую линию и в Метро-2, из-за лифтов на станцию Метро-2 в этом доме пошли легенды о таких станциях чуть ли не под каждым номенклатурным домом в Москве)

бывшая резиденция первого и последнего Президента СССР на Ленинских Горах

подземный город под Раменками (макс.вместимость 12 00015 000 жителей) с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ (вход у КПП зоны Б)

Академия ФСБ и Институт криптографии, связи и информатики ФСБ России (огромное кирпичное здание при въезде в олимпийскую деревню. В одной из изредка открытых створок ворот в здании можно увидеть далеко вниз уходящий длинный коридор, освещаемый по бокам небольшими светильниками)

Академия Генштаба

запасной выход где-то в Солнцево

правительственный аэропорт Внуково-2

Линия 2

Cдана в начале 87 года. Длина 60 км (получается, что мировой рекорд по метротоннелям). Начинается от Кремля, затем на юг параллельно Варшавскому шоссе через Видное в правительственный пансионат «Бор» (там запасной командный пункт Генштаба).

Hа линии есть законсервированная станция, на которую ведет тот самый загадочный переход с «Третьяковской» Калининской линии.

Вероятно, что линию должны продлить в новый бункер Вороново (где-то в 74 км к югу от Кремля). Есть еще неточные сведения, что линия идет куда-то за Чехов. Дачники из Алачково рассказывают про местный военный городок, что у них есть подземное сооружение, которое на 30 этажей под землю уходит, говорят, были на таком учении: стоит в огромном зале (размеров очевидец сказать не мог, но говорит «просто огромное») простой состав, из метро его поджигают, а потом тушат. Живущие в Крюково (что у Чехова) иногда ночью просыпаются от того, что под ними поезд проезжает. Дачники в Видном рассказывают, что в начале 80-х там у них что-то копали и очень глубоко. Помнят только в нескольких местах ямы большие и глубокие, но стенки досками или чем-то там еще были укреплены, и ямы были одна за другой, ну то есть на одной линии.

Строительная база второй линии находится где-то в Царицино.

Линия 3

Cдана тоже в начале 87 года. Длина 25 км. Начинается от Кремля, потом Лубянка(может быть, есть станция у Большого Театра, т. к. из фонтана на пл.Театральной можно было залезть в тоннель Метро-2), штаб ПВО Московского военного округа на Мясницкой, 33 (находится по соседству с общественной приемной Минобороны на Мясницкой, 37, которая в свою очередь имеет автомобильный туннель к даче Сталина в Кунцево. Во время войны на станции «Кировская» находились отделы Генерального Штаба и ПВО’шники. Поезда там не останавливались, перрон отгородили от путей высокой фанерной стеной. После войны еще долго уничтожали следы этой деятельности. Под станцией и зданием на Мясницкой, 33 был построен новый бункер для штаба ПВО) и ЦКП ПВО (и там же Главный Штаб ВВС и ПВО) в поселке Заря Балашихинского района, где находится военный городок с 20 000 жителей.

Линия проходит параллельно шоссе Энтузиастов и через Измайловский парк. Скорее всего, имеет станцию рядом с «Красными воротами» (эта под вопросом, но огромный сталинский бункер там точно есть — с лючным выходом на платформу «Красных ворот»).

Людей, работающих в бункере п. Заря, называют «кротами». А еще — «шахтерами». Каждый день они заходят в неприметный с виду кирпичный домишко и на скоростных лифтах спускаются на глубину 122 метра. Последняя проверка документов, автоматчик рядом с небольшим пограничным столбиком, массивные железные двери, захлопывающиеся автоматически при первой же опасности, — и наши герои оказываются на одном из самых секретных военных объектов России. Этот подземный город — Центральный командный пункт (ЦКП) войск ПВО, святая святых нашей оборонной мощи. Попасть сюда не могут даже первые госчиновники и важные зарубежные гости. Для любой экскурсии необходимо личное разрешение министра обороны. Зарываться в землю нашим военным партия приказала еще в 1958 году. Все Главные штабы и ЦКП в срочном порядке стали переносить в ближайшее Подмосковье. «Холодная» война в любую минуту могла превратиться в ядерную, и первые же бомбардировки столицы могли оставить армию без «глаз», «ушей» и «языка». Чтобы этого не допустить, решили срочно закопать в землю все самое ценное и уже из мощных бункеров руководить войсками. Подземный город строили по-стахановски: уже в 61-м году первые «кроты» справили новоселье. За это спасибо маршалу Советского Союза Павлу Батицкому и метростроевцам — именно их пригласили для выполнения важного задания Родины. В городе-бункере предусмотрено все, чтобы пережить конец света: собственные энергетические установки, системы пожаротушения, очистки воды и воздуха, канализация, запасы продовольствия. Говорят, есть даже места, где можно с комфортом и на белом белье выспаться. Даже женщины, которые тут работают, на условия особо не жалуются. Транспортная проблема в «городе», построенном на 1100 человек, тоже решена. К услугам персонала четыре лифта — два пассажирских и два грузовых. Линия 4

Информация про нее почти вымышленная. В бюджет России 1997 года была заложена сумма на ее строительство. Причем этот факт вызвал скандал и разбирательство в Конгрессе, т. к. должны были строить за счет американских кредитов. Будет начинаться в районе «Смоленской» или Косыгина, как ответвление от первой линии, затем под Парком Победы (где будет использовать инфраструктуру совместно с запланированной веткой обычного метро) в новый бункер ГО A-50 на Рублевском шоссе, 48 — рядом с домом Ельцина на Осеннем бульваре. Потом санаторный/бункерный комплекс в Барвихе.

Вся система Метро-2 ранее находилась в ведомстве 15 управления КГБ (подземщики). Это управление впоследствии перешло под крыло ФСБ. К Управлению Делами Президента, которым руководит П. Бородин, Метро-2 отношения не имеет. Строил и строит его какой-то ящик, куда вербуют людей из обычного метростроя. А живут они, в Одинцово.

Система малоизвестна, т. к. не является правительственным метро, то есть не перевозит высших госчиновников (в том числе и Ельцина) в мирное время. Основная функция — готовность к эвакуации. Кроме того — хозяйственные перевозки: грузы, обслуживающий персонал и т. п.

Вся система однопутна (глупо строить 2 пути, т. к. даже в случае сигнала «Атом» — эвакуации на случай атомной войны или еще чего-то страшного — весь поток движения направлен в одну сторону). В отличие от обычного метро, вентиляционные шахты из тоннелей отсутствуют. Строительство велось закрытым методом, причем без промежуточных шахт (как тоннель под Ла-Маншем). Контактный рельс на дальних перегонах не используется — только на центральных. Один из метросоставов второй или третьей линий состоит из 4 вагонов — по концам два контактно-аккумуляторных электровоза «Л», в центре 2 салон-вагона с занавесочками Еж6, изготовленных на базе серии Еж3 с новыми узлами от 81—714. Состав проходил плановый ремонт в метродепо «Измайлово» в начале 90-х.

Есть еще информация про вагоны Метро-2 от одного информированного товарища из управления Московского Метрополитена. Все это выпущено между 1986 и 1987 годом в Мытищах, как раз когда построили 2 и 3 линию Метро-2:

0087 Контактно-аккумуляторный электровоз «Л».

0087 Контактно-аккумуляторный электровоз «Л».

0088 Контактно-аккумуляторный электровоз «Л».

0089 Контактно-аккумуляторный электровоз «Л».

0090 Вагон серии Еж6.

0091 Вагон серии Еж6.

0092 Вагон серии Еж6.

0093 Вагон серии Еж6.

Для перевозки хозяйственных грузов используются прицепные платформы УП-2 или МК 2/15.

Тоннели под станции Метро-2 сделаны из тюбингов в 1.5 раза больше, чем тоннельные. Напоминают путевой зал (треть) обычной 3-сводчатой станции глубокого заложения. Исключение должны составлять станции под библиотекой им.Ленина, Кремлем и Раменками.