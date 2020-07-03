Сотрудники задержали фейк-полицейских после незаконного ночного обыска

Сотрудники полиции задержали молодых людей, которые подозреваются в том, что ночью 2 июля ночью на улице Советской Армии незаконно обыскали 23-летнего барнаульца, предоставив поддельные документы. Теперь им грозит как минимум административная ответственность. Кроме того, полицейские проверяют информацию о еще ряде таких незаконных «обысков». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Сам инцидент произошел 2 июля ночью на улице Советской Армии в Барнауле, рядом с остановкой «Павловский тракт». Молодой человек прогуливался с девушкой, когда на них, как уверяют сами молодые люди, напали несколько неизвестных, представившихся «внештатными полицейскими». Они скрутили молодого человека и начали проводить «обыск». На видеозаписи, которую сделала девушка, видно, что в ходе этой процедуры в адрес «задержанного» постоянно поступали угрозы расправы, если он откажется подчиниться. Не обнаружив у мужчины ничего запрещенного, неизвестные его отпустили, при этом есть основания полагать, что запрещенные вещества ему пытались подкинуть в процессе обыска, но осуществить задуманное помешала видеосъемка.

После этого пострадавшие обратились уже к настоящим полицейским. В короткие сроки сотрудники полиции города Барнаула установили личности мнимых стражей правопорядка. Ими оказались четверо жителей краевой столицы 25 и 24 лет. Они не учатся и нигде официально не трудоустроены. Как пояснили задержанные, они посчитали потерпевшего с его спутницей закладчиками наркотических средств и, якобы, из-за этого решились на незаконный обыск.

Однако, как заявляют сотрудники полиции, версия молодых людей о том, что они хотели пресечь незаконную деятельность закладчиков, не выдерживает никакой критики. По предварительной информации, которой уже располагают сотрудники органов внутренних дел, задержанные могли провести не один подобный «обыск», и есть еще граждане, которые пострадали от их действий. На данный момент эта информация также проверяется. Сотрудники полиции продолжают проверку инцидента. Решается вопрос о привлечении подозреваемых к административной ответственности.