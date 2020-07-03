Источник: задержан председатель общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев

Бывший депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев задержан в качестве подозреваемого. На допрос в следственный комитет его доставили оперативники отдела экономической безопасности УМВД по Казани. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным собеседников, Ганибаев подозревается в мошенничестве с четырьмя госконтрактами на 87,5 млн рублей. Как ранее писало наше издание, следствие и ОБЭП считают, что Ганибаев и пока не установленные лица должны были по заказу ФСС произвести и поставить 5 тыс. памперсов для людей с ограниченными возможностями. Однако этого не сделали, а акт приемки якобы оказался фиктивным.

Позиция Ганибаева неизвестна. Следком может обратиться в суд с требованием об аресте подозреваемого.