Умер отец Хабиба Нурмагомедова. Он переболел коронавирусом

В Москве скончался заслуженный тренер России, отец и личный тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего и таково предопределение!

Мы молим Всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввел в сады вечного рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернемся к нему рано или поздно,

— отмечается в сообщении.

В конце июня спортсмен рассказывал, что его отец выздоравливает после коронавируса, инсульта и операции на сердце.

Он в реанимации. Инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца,

— говорил Хабиб.

28 апреля Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц в Дагестане. У тренера диагностировали пневмонию, позже у него подтвердился COVID-19. Состояние отца Хабиба Нурмагомедова в конце мая оценивалось как крайне тяжелое. Из больницы в Махачкале его перевели в московскую клинику. Говорили, что он был подключен к аппарату ИВЛ, а потом впал в кому.