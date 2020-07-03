Умер Абдулманап Нурмагомедов

Тренер находился в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

Скончался отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет. Некоторое время назад он перенес коронавирус, который дал серьезные осложнения. Сообщалось, что Абдулманап сначала тянул с обращением к врачам, думая, что все обойдется.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он принес соболезнования семье заслуженного тренера России. Друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал изданию «Чемпионат.com», что причиной смерти стал инсульт.

Здоровье Нурмагомедова-старшего всерьез подкосилось после заражения коронавирусом. Ему удалось справиться с COVID-19, но заболевание повлекло за собой целый ряд осложнений. Он перенес инсульт и впал в кому. 22 июня Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его отец находится в тяжелом состоянии в реанимации в одной из больниц в Москве.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию еще в апреле. Сообщалось, что он оттягивал момент обращения к врачам и некоторое время переносил болезнь на ногах. Затем из-за ухудшения состояния пациента перевезли из Дагестана в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил, сообщил ТАСС глава села Ильяс Хазиев. «Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти (тело). Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди», — сказал он.

Помимо сына Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов воспитал и других действующих бойцов UFC: Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

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