Помпео призвал власти Турции сохранить музейный статус собора Святой Софии

«Мы призываем правительство Турции продолжать сохранять собор Святой Софии в статусе музея в качестве образца его (правительства Турции — ред.) приверженности уважению религиозных традиций и многонациональной истории, которая способствовала (становлению — ред.) Турецкой Республики», — цитирует его ТАСС.

По словам Помпео, это необходимо сделать в том числе для того, чтобы собор «оставался доступным для всех». «Соединённые Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как умаление наследия этого удивительного сооружения и его непревзойдённой способности служить столь необходимым человечеству связующим звеном различных религиозных традиций и культур, что является такой редкостью в современном мире. <…> Мы стремимся продолжить работу с правительством Турции по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе для сохранения религиозных и культурных объектов», — добавил Помпео.