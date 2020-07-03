Как выбрать чернила для Canon?

Владельцы принтеров струйных прекрасно осведомлены о том, какое большое значение представляет собой качество материалов расходных, так как напрямую от них зависит и итоговая печать. Особое внимание следует уделить такой расходной части, как чернила canon, тем более тому, кто выполняет действия по распечатыванию фотографии профессионально и полиграфией. А все потому, что они именно отвечают за интенсивность и яркость фотографий, брошюр, афиш, проспектов рекламных, презентаций и визиток, а также иных материалов для полиграфии.

Разновидности чернил

— Оригинальные. Считаются расходниками, разработанными фирмой-производителем техники печатной, такой как, например, Canon, для моделей определенных своей техники. Данные расходники имеют отличие в том, что ими именно картриджи оригинальные заправлены.

— Совместимые. представляют собой чернила, произведенные брендами сторонними, но целиком подходящие под определенные требования техники печатной.

В чем преимущество чернил оригинальных, это то, что вы на 100 процентов сможете обезопасить себя от некоторых вероятных неприятных нюансов, к тому же сможете быть уверенными, что фотографии ваши и иные материалы для печати в итоге выйдут такими, как вы и ждали.

Типы чернил и как не ошибиться с выбором

На сегодняшний день существуют такие типы чернил, как:

— Пигментные. Имеют в своем составе пигмент, то есть твёрдые частицы как неорганические, так и органические, обладающие размером примерно 0,1 мкм. Благодаря им можно распечатывать фотографии долговечные, способные не выгорать довольно продолжительный период времени и не опасаются к тому же влажности повышенной. Вот только с бумагой глянцевой они не имеют совместимости.

— Водорастворимые. По сравнению с пигментными, данные чернила обладают полнейшей безопасностью, потому как в их составе нет элементов твердых. Произведены они из красителя, который растворен в воде, благодаря чему они быстрое достаточное имеют проникновение в структуру бумаги и матовой, и глянцевой. Они мгновенно высыхают, за счет чего их зачастую применяют для печати фото. К тому же приятно может порадовать их стоимость.

— Сублимационные. Также произведены на основе пигментной, хотя их предназначением является печать на особой бумаге, либо плёнке изображений, которые после переносятся посредством термопресса на разную одежду и сувенирную продукцию. Их главное отличие в яркости, устойчивости, долговечности.

При выборе чернил помните о таких советах, как:

— Перед тем, как приобрести чернила, прочитайте инструкцию к принтеру.

— Чернила сублимационные могут использоваться только на некоторых моделях.

— Почти со всеми моделями принтеров совместимость имеют чернила водорастворимые.