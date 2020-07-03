Названы продукты, которые выводят никотин из организма

Практически все курильщики знают, что никотин приводит к болезням сердца, сосудов, легких и быстрому старению, но при этом продолжают курить. Согласно выводам экспертов, некоторые продукты способны уменьшить пагубное влияние этого вещества, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Вода – самое простое и в то же время эффективное вещество, выводящее никотин. Еще вода очищается организм от вредных радикалов.

Морковь. Этот продукт богат каротиноидами, которые имеют антиоксидантные свойства. Также овощ богат витамином А, он как раз и уменьшает вред от никотина, причиняемый коже.

Тыква. Этот продукт тоже содержит много витамина А и бета-каротин. Одна тарелка тыквы удовлетворяет 35% суточной потребности человека в витамине А.

Киви. В нем в несколько раз больше витамина С, чем в апельсине, а также имеются витамины А, Е. Киви препятствует окислительному повреждению ДНК.

Апельсин. Содержит не только витамин С, но и фитохимические соединения и флавоноиды, разрушающие раковые клетки. Фрукт значительно улучшает состав крови.

Брокколи. Восстанавливает печень после негативного воздействия никотина. Брокколи тоже защищает от онкологических заболеваний, так как богата фитохимическими веществами.

Шпинат. Богат железом и фолиевой кислотой. Последняя полностью изменяет вкус табака, в результате чего курение становится невыносимым. Еще шпинат имеет противораковые свойства.

Свекла отлично очищает печень и кровь за счет содержащихся железа и фолиевой кислоты. Батацианин в продукте помогает бороться с раковыми клетками.

Имбирь за счет антиоксидантных свойств прекрасно очищает легкие от никотина. Также влияет на вкусовое восприятие сигарет.

Куркума входит в состав многих продуктов в Индии, что объясняет там малую заболеваемость раком. Еще куркума является другом печени: очищает ее и восстанавливает. Помните, полностью снизить воздействие никотина на организм получится только в случае полного отказа от курения.