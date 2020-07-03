Девушка уже около 20 лет слышит странные голоса в голове

Дети часто придумывают воображаемых друзей по разным причинам, примерно каждый двенадцатый ребенок имеет их. В процессе взросления подобные забавы исчезают, и дитя начинает жить нормальной жизнью, не слыша голосов придуманных товарищей. Лора Молдинг – редкое исключение. Проблема началась в три года, тогда резко возникли голоса львенка и медвежонка из любимого мультфильма. Герои произносили одну и ту же фразу каждый раз: «Я иду за тобой».

В 15 лет состояние девушки ухудшилось: голоса довели ее до депрессии, она даже готова была совершить самоубийство. Родители немедленно отвели дочь к психиатру. Кто-то внутри постоянно говорил, что Лора никчемна, бесполезна, ее никто не любит.

Девушка сравнивает состояние с нахождением в комнате, полной людьми. Каждый давит и нападает, заставляет чувствовать дискомфорт. Самое печальное было то, что родители не сразу обратили внимание на рассказы девочки о беспокоящих голосах. В итоге Лора на несколько лет замкнулась в себе.

Врачи заявили, что у девушки точно не шизофрения. Они поставили диагноз депрессия с галлюцинациями и бредом. Чтобы справиться с очередными «нападками» голосов, Лора использует музыку или принимает лекарства. К сожалению, врачи оказались бессильными.