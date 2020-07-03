В США распространяется смертельный вирус «кроличья Эбола»

Смертельное заболевание называется геморрагическая лихорадка кроликов RHDV2. Оно повреждает ткани животных, вызывая кровотечения. Внешне не имеется никаких признаков заражения: об инфицировании хозяева домашних животных узнают только после смерти созданий. Кролики резко падают, а на лапках появляется кровь.

Кроличья Эбола, стоит отметить, никак не связана с лихорадкой Эбола, которая губит людей и обезьян. Единственный общий момент – разрушение тел похожим образом.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства, проблема имеется в Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико, Калифорнии, Неваде, Юте и Техасе. Впервые вирус был обнаружен три десятилетия назад в Китае. В США это уже четвертая вспышка за всё время. Каждый раз гибнут сотни кроликов (последний раз в 2018 году), откуда появляется вспышка – загадка для всех.

Новая волна нарастает ужасающими темпами. За весну и один месяц лета пострадало 500 животных. Один мужчина, хозяин двухсот кликов, за несколько вечеров потерял всех. Власти некоторых штатов распорядились, чтобы были убиты все кролики, если среди них был заражен хотя бы один. Такое решение стало причиной гибели еще 600 созданий.

Болезнь начинает проявляться через три дня после заражения. Некоторые животные теряют аппетит и не двигаются так активно, как раньше. Смертность вспышки находится на уровне 90%. На людей вирус не переходит. Пугает то, что вирус способен до 3-х месяцев жить без хозяина и выдерживать температуры +50°С.