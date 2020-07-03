Депутаты Алтайского Заксобрания отменили курортный сбор Белокурихе 2020 году из-за пандемии

Алтайское Заксобрание опросным голосованием во втором чтении поддержало законопроект, которым вносятся поправки в норму о взимании курортного сбора. Согласно проекту, в 2020 году сбор взиматься не будет, а в последующие два года его размер будет уменьшен. Кроме того, жителям Алтайского края платить его не придется вовсе. Стоит отметить, что оппозиционные фракции АКЗС уже не раз высказывались за отмену или сокращение тарифа, однако представители «партии власти», которые представляют в парламенте большинство, до последнего момента были непреклонны.

Как информирует парламентский центр региона, проект закона был внесен Белокурихинским городским советом депутатов. Он был одобрен профильным комитетом и получил положительное заключение губернатора Алтайского края. В первом чтении проект был принят 29 июня. Между чтениями поправок к проекту закона не поступило. «В проекте закона предлагается в этом году, в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, приостановить взимание курортного сбора. В 2021 и 2022 годах — снизить сбор с 50 до 30 рублей, а для жителей Алтайского края сделать льготу и курортный сбор с них не взимать. Это мера поддержки отрасли, которая находится в сложной ситуации и которую ждет очень долгий процесс восстановления», — пояснил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Парламентарий напомнил, что в этом году депутаты уже обращались к формам поддержки курортной отрасли. На апрельской сессии было принято решение, по которому санатории Белокурихи могли не перечислять собранный курортный сбор до конца текущего года. Отметим, что в опросном голосовании приняли участие 57 депутатов, все они проголосовали «за». Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что ранее санатории Белокурихи просили краевые власти отсрочить уплату курортного сбора. Однако в Управлении по туризму Алтайского края уверяли, что это невозможно, так как это фактически средства туристов, а курорты всего лишь выступают операторами. Утверждалось, что отменить сбор возможно только путем изменения федерального закона, и вносить такое предложение в Госдуму будто бы нецелесообразно. Кроме того, об отмене курортного сбора на сессиях АКЗС в 2019 году не раз высказывались представители оппозиционных сил.

Так, в мае прошлого года руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Владимир Семенов говорил, что у них есть вопросы и по сумме курортного сбора, и по категориям плательщиков. «Поскольку это эксперимент, нам надо когда-то подвести черту и определиться: эксперимент удачный или неудачный, мы будем его продолжать или не будем. И это главное, что в законе о курортном сборе не определено. Напомню, что в эксперименте участвуют четыре региона. Крым уже определился, Краснодарский край и Ставрополье еще в раздумьях, и мы тоже. Поэтому давайте определим дату, когда мы соберемся и скажем: да–нет», — заявлял он. Его поддерживали и другие депутаты. Однако до сих пор они не были услышанными, но теперь выяснилось, что изменения все же можно внести на региональном уровне, и это потребовало небольших усилий.