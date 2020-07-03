Ученые обнаружили более заразный штамм коронавируса

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Евгений Самарин/РИА «Новости»

В США ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быстрее передаваться от одного человека к другому, пишет Journal of the American Medical Association со ссылкой на главного американского инфекциониста Энтони Фаучи.

«Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса», — сказал Фаучи, уточнив, что этот тип может быть более заразным.

При этом не ясно, будут ли люди переносить вирус хуже.

США занимают первое место по распространению коронавируса: заразились 2,8 млн, выздоровели 1,2 млн, скончались 131 тысяча человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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