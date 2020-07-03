39 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 673.

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи контактные. 16 человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 510 пациентов, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 146. Умерли всего с начала эпидемии 17 человек (+1 случай за минувшие сутки).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 21, Набережные Челны — 7, по два случая — в Аксубаевском, Альметьевском, Высокогорском и Лаишевском районах. По одному новому случаю в Балтасинском, Заинском и Сабинском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 2 человека, от 18 до 30 — 5, от 30 до 50 — 12, от 50 до 60 — 6, от 60 до 70 — 8, от 70 до 80 — 6.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 718 случаев заражения коронавирусом, из них 32,5% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 667 883 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 437 893 человек, умерли 9 859. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (659), Московская область (298), Ханты-Мансийский АО (271), Санкт-Петербург (263), Иркутская (249), Нижегородская (229) и Свердловская области (227).