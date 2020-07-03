Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Leonhard Foeger/Reuters

Казахстан в июне выполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 105%, пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

«По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%», — сказали в минэнерго.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Азербайджане считают, что для восстановления рынка нефти потребуется два года

— Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

— Россия снизила добычу нефти на 0,8%

Источник