Насколько успешно вы вписываетесь в современную жизнь – согласно знаку Зодиака

Жизнь современной женщины становится все сложнее. Некоторым этот скоростной режим по душе, других – сильно выматывает…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 6 мин. Просмотров 3 Опубликовано 03.07.2020

Жизнь современной женщины становится все сложнее. Вам приходится исполнять роль матери, жены, деловой женщины, светской леди и человека, который все держит под своим контролем. Вы едва успеваете на работу, поскольку все утро собираете детей в школу. Попутно вы составляете меню на ужин и список покупок, одеваетесь, наносите макияж и следите за порядком в доме. Вы задыхаетесь от домашних дел и приходите на работу уже уставшей. Каждый день одно и то же, слишком много обязательств и слишком мало времени… И так по кругу.

Насколько успешно вам удается вписаться в современную жизнь? Это в определенной мере зависит от вашего знака Зодиака:

Овен

Вы довольно активный и, можно сказать, даже дерзкий человек, но главная проблема возникает тогда, когда что-то начинает идти не по плану. Тогда вы становитесь настолько злой и импульсивной, что теряете контроль над собой.

Совет: всегда помните о том, что каждая ситуация – это лишь маленький элемент большой головоломки под названием «жизнь», поэтому не стоит так волноваться. Разделите ряд своих обязанностей с близкими людьми, что позволит вам стать ближе с ними и начать справляться с проблемами более эффективно. К тому же у вас будет оставаться время для отдыха.

Телец

Вам нравится чувствовать себя в безопасности, поэтому неожиданные события и проблемы выводят вас из равновесия. Вы все делаете достаточно медленно, но зато отличаетесь фундаментальным подходом и редко о чем забываете.

Вам нравится, когда семья помогает вам в делах, за исключением кулинарии – это та сфера деятельности, которая приносит вам истинное наслаждение. Поэтому просто представьте, что вы пришли в ресторан, где поварами являются члены вашей семьи. Позвольте им удивить вас, приготовив что-то вкусное. И не будьте слишком критичны, ведь главное – это их старание.

Близнецы

Ваш главный недостаток заключается в том, что вы хотите успеть сделать все, но, естественно, у вас на это просто не хватает времени.

Постарайтесь в течение дня находить время для расслабления, например, для занятия медитацией, так как ваша нервозность иногда становится невыносимой даже для вас самой. Избавьтесь от всего того общения, которое доставляет дискомфорт. И перестаньте все время прижимать мобильный телефон к уху, выполняя другие задачи.

Рак

Вы являетесь примером практически идеальной матери и жены, но все события на работе вы воспринимаете как очень личные и эмоционально реагируете там, где лучше включить логику и действовать продуманно.

Вы нуждаетесь в поддержке мужа и семьи. Ни для кого не секрет, что вам сложно смириться с одиночеством, поэтому если чувствуете себя одинокой, не стесняйтесь обращаться за помощью к родителям или друзьям.

Лев

Вы любите командовать, и в этом нет ничего странного, потому что вы являетесь прирожденным организатором. Но это качество может быть не только вашим плюсом, но и минусом, так как членам вашей семьи может казаться, что вы отдаете слишком много приказов и ставите себя выше остальных.

Пусть ваша семья не будет идеальной, главное, чтобы в ней царили гармоничные отношения. Снизьте свои ожидания, и тогда сможете почувствовать, что каждый день жизни превращается в праздник. Вам даже не придется для этого покупать дорогие вещи.

Дева

Ваша аккуратность достойна похвалы, но зацикливание на деталях не всегда приносит пользу. Иногда вы просто ужасно устаете от своего перфекционизма, так как являетесь своим самым строгим критиком.

Расслабьтесь, ведь ваш гардероб и дом, как и все вещи на вашем рабочем месте, не должны быть похожи на аптеку. С детьми старайтесь строить отношения на понимании, а не на приказах – так будет лучше для всех.

Весы

При нехватке времени вы начинаете сильно нервничать, особенно если что-то получается совсем не так, как вы планировали. Ваш ключ к успеху лежит в способности к самоорганизации.

Вы зачастую колеблетесь, принимая помощь мужа, и совершенно зря. Итак, не забывайте делать небольшой перерыв между делами и не тратьте так много времени на свой внешний вид. Вам не нужно выглядеть каждый день, словно вы сошли с обложки глянцевого журнала, как, собственно, и вашим детям.

И еще: на работе вы трудитесь в команде, а не выполняете работу своих коллег.

Скорпион

Ваша самодисциплина практически идеальна. К тому же вы являетесь самым жестким знаком Зодиака. Проблема только в том, что другие люди зачастую не успевают за вашим ритмом. Поэтому старайтесь проявлять терпение, когда объясняете другим их задачи и вовлекаете их в какую-либо работу.

С детьми вы ведете себя очень серьезно, хотя не забываете добавлять в общение с ними немного юмора. На работе вы являетесь настоящим образцом для подражания, но дружите лишь с теми коллегами, которые ценят вас больше. Если вы когда-нибудь почувствуете, что вам все надоело, просто возьмите паузу и отдохните.

Стрелец

«Все делает в последний момент» – это фраза точно о вас. Вы строите оптимистичные планы, но при этом они практически никогда не сбываются в том виде, в котором вы их себе представляли.

Ваши дети благодаря демократическому воспитанию растут действительно самостоятельными личностями. На работе ваш начальник знает, что, несмотря на привычку оставлять все на последний момент, вы успешно справляетесь с любой поставленной задачей. Может, вам стоит поработать над самодисциплиной, а также избавиться от привычки заниматься одновременно сразу сотней дел.

Козерог

Вы являетесь очень дисциплинированным человеком, о чем и сами прекрасно знаете. Вы содержите свой дом в идеальном порядке и всегда готовы к приходу гостей. В офисе вы не встаете с места до тех пор, пока не заканчиваете работу. Своих детей вы с малых лет приучаете к порядку, труду и дисциплине.

Где вам найти время для себя? Может быть, стоит немного расслабиться? Это совсем не страшно, если вы пойдете с семьей на прогулку, оставив в раковине пару немытых тарелок.

Водолей

Творческий беспорядок, вероятно, был придуман одним из Водолеев. И этот хаос каким-то образом проникает в ваш дом, отношения, работу, и вы просто отдаетесь во власть этой стихии, вместо того, что начать решать проблемы одну за другой.

Вы всегда находитесь мыслями в завтрашнем дне, забывая о сегодняшней презентации на работе или о родительском собрании. Начать жить в сегодняшнем дне – это то, к чему стоит медленно, но верно стремиться, если вы, конечно, хотите быть счастливой.

Рыбы

Вы ненавидите брать на себя слишком много обязательств, потому что они делают вас несчастной. Вас удивляет ваша непохожесть на окружающих женщин и то, что у вас не получается быть (как вам кажется) такой же идеальной, как они.

В вашем доме часто царит анархия, потому что члены семьи, пользуясь вашей мечтательностью, делают все, что им только взбредет в голову. Стоит прекратить обижаться на вашего супруга, ребенка или коллегу, когда они поначалу отказываются выполнить вашу просьбу. Будьте настойчивее.

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