Памфилова заявила о несомненной легитимности итогов голосования по Конституции

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данные прошедшего голосования по поправкам к Конституции России достоверны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна», — сказала она.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок выступили 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
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