Министр здравоохранения сказал, когда россияне смогут вернуться к полноценной жизни

Михаил Мурашко считает нормальной жизнью — походы в театры, на концерты, перелеты, полноценный отдых.

К «докоронавирусной» жизни в России вернутся еще не очень скоро. А вот когда – на этот вопрос ответил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — цитирует сегодня «Интефакс» главу ведомства.

При этом министр пояснил, что считает полноценной нормальной жизнью. Прежде всего, это возможность пойти на концерты, в театр, полноценная работа и полноценный отдых, перелеты в другие города и страны, перечислил чиновник.

При этом Мурашко успокоил, что вторая волна вспышки COVID-19, если и произойдет, то по масштабам не сравнится с первой. Министр уверен, что она будет гораздо слабее, потому что и россияне уже приобрели определенный иммунитет, и здравоохранение подготовлено – создана система лечения, профилактики.

«Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — предостерег Мурашко.

Не стал он скрывать того, что смертность в стране может вырасти. По прогнозам Минздрава, рост составит с начала года 1,5-2 % из-за коронавирусной инфекции, как непосредственно от самого COVID-19, так и от заболеваний, на которые он повлиял. Впрочем, ситуация схожа с эпидемией гриппа, когда во время подъема увеличивается смертность, к примеру, сердечников.

К слову сказать, ранее бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко вообще заявил, что второй волны не будет.