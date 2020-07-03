США призвали Турцию сохранить музейный статус собора Святой Софии

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Мы призываем правительство Турции продолжать сохранять собор Святой Софии в статусе музея в качестве образца его [правительства Турции — прим. ред] приверженности уважению религиозных традиций и многонациональной истории, которая способствовала [становлению] Турецкой Республики», — цитирует ТАСС заявления главы американской дипломатии.

По словам Помпео, это необходимо сделать в том числе для того, чтобы собор «оставался доступным для всех».

«Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как умаление наследия этого удивительного сооружения и его непревзойденной способности служить столь необходимым человечеству связующим звеном различных религиозных традиций и культур, что является такой редкостью в современном мире», — отметил госсекретарь.