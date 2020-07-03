Зарубежные специалисты назвали 8 причин металлического привкуса во рту

Содержание:
- Сенная лихорадка
- Инфекции верхних дыхательных путей и ушей
- Побочный эффект от приема лекарств
- Дефицит витамина B12
- Беременность
- Почечная недостаточность
- Расстройства ЦНС
- Лечение рака
Устойчивый металлический привкус во рту (дисгевзия или парагевзия) — симптом, при котором человек ощущает вкус металла, даже вне зависимости от питания. В большинстве случаев он сопровождается ощущением сильнейшей усталости, разбитости, истощения и нехватки энергии.
Металлический вкус сам по себе может появиться из-за проблем с гигиеной полости рта. Однако во многих случаях это расстройство вкуса указывает на серьезные заболевания и состояния.
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Эксперты Мedicalnewstoday назвали 8 причин, из-за которых человек может столкнуться с металлическим привкусом во рту.
Сенная лихорадка
Общие симптомы сенной лихорадки или аллергического ринита включают чихание, зуд и слезотечение, насморк.
Металлический привкус появляется из-за воспаленных носовых ходов.
Инфекции верхних дыхательных путей и ушей
Инфекции пазух, ушей и верхних дыхательных путей вызывают воспаление, которое может нарушить обоняние и вкус, в том числе и металлический привкус.
Побочный эффект от приема лекарств
Согласно исследованию 2019 года, 282 (17%) из 1645 лекарств, зарегистрированных в базе данных исследования, имели в числе побочных эффектов и дисгевзию (металлический привкус во рту).
Это, к примеру, препараты железа для лечения железодефицитной анемии, а также многие антибиотики, как то кларитромицин и тинидазол, а также такие препараты, как каптоприл, метформин, дисульфирам, ауранофин.
Дефицит витамина B12
Это крайне серьезное состояние, поскольку из-за нехватки важнейшего витамина ослабевает способность организма производить красные кровяные клетки, которые транспортируют кислород по всему организму.
Серьезный дефицит может начать поражать нервы, что может привести к металлическому привкусу во рту.
Беременность
В первом триместре беременности у многих женщин появляется металлический привкус во рту. В данном случае это следствие гормонального всплеска, переживать не стоит.
Почечная недостаточность
Когда почки не функционируют должным образом, отходы и вредные вещества могут накапливаться в крови. Они провоцируют у человека усталость и металлический привкус во рту.
Работникам химической промышленности, мастерам по ремонту также стоит быть осторожными. Проблемы с почками и этот симптом могут появиться из-за отравления свинцом или припоем.
Расстройства ЦНС
Травмы головы и расстройства ЦНС могут давать такой симптом. Однако на его фоне появляются и другая симптоматика — спутанность сознания, проблемы со зрением, головная боль и слюнотечение.
Лечение рака
До 86% больных, проходящих химиотерапию или лучевую терапию, сталкиваются с изменениями вкуса и ощущают явный металлический привкус во рту. Это изменение временное и нормальное чувство вкуса обязательно вернется к человеку.
Лечение металлического привкуса будет зависеть от первопричины этого симптома. А чтобы ее выяснить, не надо быть самому себе доктором и диагностом. Лучше обратиться к семейному врачу или терапевту. После первичного осмотра он направит на необходимые анализы или к профильному специалисту.
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