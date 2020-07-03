Зарубежные специалисты назвали 8 причин металлического привкуса во рту

Содержание:

Сенная лихорадка

Инфекции верхних дыхательных путей и ушей

Побочный эффект от приема лекарств

Дефицит витамина B12

Беременность

Почечная недостаточность

Расстройства ЦНС

Лечение рака

Устойчивый металлический привкус во рту (дисгевзия или парагевзия) — симптом, при котором человек ощущает вкус металла, даже вне зависимости от питания. В большинстве случаев он сопровождается ощущением сильнейшей усталости, разбитости, истощения и нехватки энергии.

Металлический вкус сам по себе может появиться из-за проблем с гигиеной полости рта. Однако во многих случаях это расстройство вкуса указывает на серьезные заболевания и состояния.

Читайте на Информинг.Ру: Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Эксперты Мedicalnewstoday назвали 8 причин, из-за которых человек может столкнуться с металлическим привкусом во рту.

Сенная лихорадка

Общие симптомы сенной лихорадки или аллергического ринита включают чихание, зуд и слезотечение, насморк.

Металлический привкус появляется из-за воспаленных носовых ходов.

Инфекции верхних дыхательных путей и ушей

Инфекции пазух, ушей и верхних дыхательных путей вызывают воспаление, которое может нарушить обоняние и вкус, в том числе и металлический привкус.

Побочный эффект от приема лекарств

Согласно исследованию 2019 года, 282 (17%) из 1645 лекарств, зарегистрированных в базе данных исследования, имели в числе побочных эффектов и дисгевзию (металлический привкус во рту).

Это, к примеру, препараты железа для лечения железодефицитной анемии, а также многие антибиотики, как то кларитромицин и тинидазол, а также такие препараты, как каптоприл, метформин, дисульфирам, ауранофин.

Дефицит витамина B12

Это крайне серьезное состояние, поскольку из-за нехватки важнейшего витамина ослабевает способность организма производить красные кровяные клетки, которые транспортируют кислород по всему организму.

Серьезный дефицит может начать поражать нервы, что может привести к металлическому привкусу во рту.

Беременность

В первом триместре беременности у многих женщин появляется металлический привкус во рту. В данном случае это следствие гормонального всплеска, переживать не стоит.

Почечная недостаточность

Когда почки не функционируют должным образом, отходы и вредные вещества могут накапливаться в крови. Они провоцируют у человека усталость и металлический привкус во рту.

Работникам химической промышленности, мастерам по ремонту также стоит быть осторожными. Проблемы с почками и этот симптом могут появиться из-за отравления свинцом или припоем.

Расстройства ЦНС

Травмы головы и расстройства ЦНС могут давать такой симптом. Однако на его фоне появляются и другая симптоматика — спутанность сознания, проблемы со зрением, головная боль и слюнотечение.

Лечение рака

До 86% больных, проходящих химиотерапию или лучевую терапию, сталкиваются с изменениями вкуса и ощущают явный металлический привкус во рту. Это изменение временное и нормальное чувство вкуса обязательно вернется к человеку.

Лечение металлического привкуса будет зависеть от первопричины этого симптома. А чтобы ее выяснить, не надо быть самому себе доктором и диагностом. Лучше обратиться к семейному врачу или терапевту. После первичного осмотра он направит на необходимые анализы или к профильному специалисту.

Яндекс Дзен