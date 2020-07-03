Помощь юристов по изменению вида разрешенного использования земли

Интенсивное развитие сектора коммерческого строительства ставит перед застройщиками задачу изменения вида разрешенного использования (ВРИ) земли, на которой планируется возведение объекта. Эту задачу необходимо решать, следуя четко прописанному законом алгоритму. В отдельных случаях возникают проблемы по переводу, которые может решить только земельный юрист.

Как изменить ВРИ земли

В регистрационных документах каждого земельного участка прописано его назначение. Если среди указанных основных и вспомогательных ВРИ не прописана возможность коммерческого использования, этот номенклатурный недочет можно исправить.

По категориям объекты земельных отношений подразделяются на:

объекты с/х назначения;

объекты (участки) на территории населенных пунктов;

объекты спецназначения;

участки на природных охраняемых территориях, имеющих особую ценность;

объекты, входящие в лесной и водный фонды;

объекты запаса.

Для земли, зарегистрированной в каждой из этих категорий, может быть прописано несколько ВРИ. Участок, расположенный в деревне или ПГТ, часто регистрируют с основным ВРИ “сельское хозяйство” и вспомогательным ВРИ “ИЖС (индивидуальное жилое строительство)”.

В зависимости от этих данных в соответствии с классификатором можно изменить ВРИ в документах на объект земельных отношений:

переводя землю в нужную категорию, в которой можно регистрировать участок как объект для коммерческого использования (предпринимательство);

без перевода участка в другую категорию.

После подачи заявления с просьбой об изменении ВРИ в органы местного самоуправления громада выносит свое решение на публичных слушаниях. На основании результата слушаний глава местной администрации выносит решение об одобрении или отказе в изменении вида разрешенного использования.

Помощь юриста по переводу земли в коммерческое пользование

Подача ходатайства, участие в публичных слушаниях и грамотное документальное оформление требуют от ответственного за изменение вида использования объекта земельных отношений специфических знаний и опыта. Особенно сложно происходит урегулирование разногласий по возникающему прецеденту среди общественности.

Как инициировать смену ВРИ с гарантированным результатом? Привлеките профессионального юриста, который специализируется на земельном праве. Стоимость консультации — небольшая цена инвестиции в свое время и психическое здоровье.

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