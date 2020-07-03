Отец экс-депутата Алтайского Заксобрания может попасть колонию попытку умаслить краевую Госинспекцию

Следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора скандально известной компании «Строй-Мастер», аффилированной с экс-депутатом Алтайского Заксобрания Романом Трепаковым. Как сообщается на сайте краевого ведомства, бывшего директора — отца Трепакова-младшего — будут судить за дачу взятки представителю региональной Госинспекции.

По данным следствия, в 2016 году «Строй-Мастер» выступал в качестве подрядчика при строительстве объекта в Советском районе. Строительный надзор осуществлялся Государственной инспекцией Алтайского края. В период с августа по октябрь 2016 года директор ООО попросил должностное лицо Госинспекции указать в акте проверки объекта только одно нарушение и закрыть глаза на другие. За оказание такого рода услуги руководитель компании пообещал отблагодарить сотрудника краевого ведомства и даже перевел задаток «благодарности» на банковский счет проверяющему. После проверки и подписания акта обвиняемый лично передал представителю инспекции вторую часть взятки за совершение незаконных действий. В общей сложности он заплатил всего 40 тысяч рублей за лояльность контролирующего органа. Отметим, что на тот момент руководил «Строй-Мастером» Александр Трепаков – отец экс-депутата АКЗС Романа Трепакова. Источники подтверждают, что именно он выступает обвиняемым по этому делу. Сейчас директором компании выступает Галина Трепакова.

Итогом реализации описанной схемы стало возбуждение дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий). Максимальная санкция по статье — до 8 лет лишения свободы. В ходе следствия Александр Трепаков всячески отрицал свою вину, но следствию удалось собрать достаточные доказательства, чтобы дело с обвинительным заключением прокурора было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Заметим, что как раз в 2016 году администрация Советского района подала в суд на «Строй-Мастер», требуя взыскать неустойку в размере почти 6,7 млн рублей за просроченное более чем на год строительство газораспределительных сетей. Иск в итоге не был удовлетворен. Более того, администрации пришлось выплатить долг по встречному иску от подрядчика в размере 6,3 млн рублей.

Отметим, что «Строй-Мастер» не раз фигурировал в скандалах. Долгое время Трепаковы находились в состоянии открытого конфликта с тогда еще Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (нынешний Минстрой). У ведомства возникло большое количество вопросов к компании по незавершенным госконтрактам, в то время как сами Трепаковы жаловались, что торги, касающиеся газоснабжения, проводимые на сайте Госзакупок, испещрены коррупционными схемами, и пытались уличить в этом ведомство. Якобы компании не дают возможность стать победителем торгов. В то же время в Главстрое утверждали, что из четырех так называемых укрупненных аукционов, проведенных в 2014-2015 годах, в одном победителем признан как раз «Строй-Мастер». Компания выиграла контракт на сумму почти 85,8 млн рублей, согласно которому она должна была построить газораспределительные сети в селах Алтайского края.

Любопытно также, что в 2014 году в ОНФ жаловались на само ООО «Строй-Мастер». Заявитель указывал, что аукцион на право строительства газопровода высокого давления в селе Смоленском был создан как раз под компанию Александра Трепакова. В жалобе говорится, что заказчик ввел для потенциальных подрядчиков критерий «деловая репутация», который вычисляется из размера уставного капитала фирмы. Этот параметр для «Строй-Мастера» был равен тогда 5 млн рублей.

Также нельзя не отметить, что в 2019 году краевое УФАС сообщало, что подозревает «Строй-Мастер» в картельном сговоре. Компания семейства Трепаковых и ООО «СМУ «СпецСтройМонтаж», по мнению антимонопольщиков, могли вступить в сговор как минимум на шести аукционах на общую сумму 137 млн рублей. Аукционы предполагали строительство распределительных газовых сетей, модульных котельных, водозаборных сооружений и водонапорных башен в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области.