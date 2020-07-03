В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63

За минулу добу в Україні зафіксували 876 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 3 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 46 763.

Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.

За добу померли 27 українців. 505 людей за добу одужали.

На Волині за останню добу виявили 63 нових випадки коронавірусу.

Загальна кількість хворих станом на 3 липня в області — 2571 випадків. Одужали 783 людини (39 за останню добу). Померли — 63 людини (1 за останню добу).