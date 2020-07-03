Скупленный США препарат от коронавируса проходит клинические испытания в России

Лекарство «Ремдесивир» еще не имеет российской регистрации, оно проходит клинические испытания, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Лекарственный препарат с указанным международным непатентованным наименованием в Российской Федерации не зарегистрирован. Лекарственный препарат с МНН «Ремдесивир» российской фармацевтической компании в настоящее время проходит в России процедуру клинических испытаний», – сообщили в ведомстве.

Ранее британское издание Guardian писало, что Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. При этом доступ к лекарству для Великобритании и других европейских стран был ограничен.

В мае «Ремдесивир» был экстренно одобрен в США для лечения COVID-19. Препарат разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел доказать свою эффективность.

При этом российский препарат «Авифавир» зарекомендовал себя лучше, чем одобренный в США «Ремдесивир».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали поставлять препарат для лечения коронавируса «Авифавир» на экспорт, говорится в сообщении фонда.

РФПИ готов поставлять «Авифавир» в другие страны при дефиците лекарств, вызванным решением США скупить почти весь трехмесячный запас «Ремдесивира», сообщается на сайте фонда.

В пресс-релизе отмечается, что «Авифавир» высокоэффективен и демонстрирует лучшие результаты в сравнении с другими лекарствами, включая «Ремдесивир».

«Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что РФПИ и «ХимРар» произвели в июне первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

В июне препарат уже был отправлен в 35 регионов по всей России, а также в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов.