Что нас ждет 3 июля: главное за три минуты

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Что нас ждет 3 июля: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов посетит выставку «Дни поля» в Лаишевском районе Татарстана
  • Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
  • В Казани состоится праздничный салют в честь присвоения звания «Город трудовой славы»
  • В России пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике
  • В Москве для посетителей откроется Третьяковская галерея
  • В Австрии стартует этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»

Не забудьте поздравить:

  • Марат Зяббаров, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, председатель совета Татпотребсоюза
  • Владимир Швецов, экс-замруководителя департамента строительства Москвы

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • «Известия»: В России готовят тотальный контроль над операциями юрлиц с наличными
  • «Ведомости»: За время кризиса в России был уволен каждый пятый
  • МАГАТЭ назвало причину повышения уровня радиации возле российской границы

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Путин обратился к россиянам, голосовавшим против поправок
  • Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто поддержал заявку Казани на звание города трудовой славы
  • Участок трассы под Казанью перекрыли до середины августа
  • «Это триумф»: СМИ узнали, как Кремль оценил итоги голосования по поправкам
  • СМИ: Саудиты угрожают начать ценовую войну на рынке нефти
  • Олег Коробченко подал документы для выдвижения кандидатом в президенты РТ
  • В приграничном с Россией районе Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы