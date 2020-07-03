Что нас ждет 3 июля: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов посетит выставку «Дни поля» в Лаишевском районе Татарстана
- Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
- В Казани состоится праздничный салют в честь присвоения звания «Город трудовой славы»
- В России пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике
- В Москве для посетителей откроется Третьяковская галерея
- В Австрии стартует этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»
Не забудьте поздравить:
- Марат Зяббаров, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, председатель совета Татпотребсоюза
- Владимир Швецов, экс-замруководителя департамента строительства Москвы
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- «Известия»: В России готовят тотальный контроль над операциями юрлиц с наличными
- «Ведомости»: За время кризиса в России был уволен каждый пятый
- МАГАТЭ назвало причину повышения уровня радиации возле российской границы
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