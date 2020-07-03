Эксперт прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Политолог, кандидат философских наук Борис Межуев сказал в комментарии «Газете.Ru», что результаты голосования по поправкам к Конституции говорят о том, что население страны поддерживает как самого президента, так и действующую власть.

«Мне кажется, что они [итоги голосования по поправкам к Конституции] демонстрируют, в первую очередь, поддержку людей действующей власти. Это очевидный факт. Власть пользуется той популярностью, которая демонстрируется цифрами голосования. Несмотря на объединение либеральной, коммунистической оппозиции, несмотря на то, что была эпидемия, несмотря на летние месяцы, когда многие люди предпочитали находиться на дачах, тем не менее явка была хорошая, цифры довольно высокие. Это свидетельствует о высокой поддержке, во-первых, лично президента, во-вторых, власти в целом. Это, конечно, я думаю, главный фактор», — считает эксперт.

Межуев обратил внимание, что если россияне не вдавались в подробности всех поправок, то они точно знали об одной из них — обнуление сроков президентства Владимира Путина. «Я не знаю, насколько глубоко люди осознавали статьи Конституции, но то, что люди понимали, что Путин поставил на кон свое политическое будущее, они понимали очень ясно. И тут пропаганда оппозиционная и провластная действовали сообща, указывая на этот фактор. И люди поддержали президента. Они видят в президенте такого, знаете, не хочется такое слово, но протектора, защитника их интересов, целостности страны и т.д. Я думаю, это главный момент этого голосования», — добавил эксперт.

Политолог также выразил мнение, что у россиян «не было чувства брошенности» во время пандемии коронавируса, на фоне которой проходило голосование. «Естественно сыграли свою роль выплаты, которые пришли многим в момент голосования. Это, конечно, сыграло свою роль. Но тем не менее какого-то психологического ощущения полной брошенности все-таки не было ни в медицинском отношении, ни в отношении экономическом. Понятно, что был какой-то элемент недовольных среди малого бизнеса, который больше всех пострадал, но тоже это недовольство не носило взрывного характера», — считает он.

Межуев также отметил «сильное» обращение Путина, записанное на фоне нового мемориала во Ржеве. «Обращение носило личностный характер, обращение к людям с просьбой. Фактически Путин не мог прямо агитировать за поправки. Но все понимали, что он просит людей поддержать его. Хотя это было не в прямой форме, но в косвенной. Мне кажется, это должно было как-то подействовать на людей», — отметил политолог.

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