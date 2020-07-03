Песчаная скульптура, победившая год назад на конкурсе, оказалась пророческой

«Свобода рушится», так названа скульптура одного из президентов США Авраама Линкольна, который сидит в кресле, прикрыв глаза рукой.

Вот и не верь после такого в пророчества. Дотошные пользователи Сети напомнили о победителе прошлогоднего фестиваля песчаных скульптур, который проходит ежегодно в Техасе (Texas SandFest). Первое место завоевала работа канадского скульптора Дэймана Ланглуа. Творец изобразил сидящего в кресле 16-го президента ССША Авраама Линкольна.

Тогда немногие обратили внимание ни на то, что президент прикрыл лицо рукой – то ли устал, то ли расстроен, то ли в ужасе от содеянного. Еще более странным было название работы, которую ей дал скульптор, –Liberty Crumbling (Свобода рушится).

Пользователи Сети теперь размышляют, как такое могло случиться? То ли автор знал о том, что ждут США, то ли творческую идею «нашептывала» какая-то неведомая сила, знавшая о политической ситуации в стране и готовящихся митингах, бунтах, погромах. А главное, то, что от современников достанется всем политикам, которые строили, укрепляли, делали могущественной Америку.