Президенты РФ, Ирана и Турции осудили попытки дестабилизации в Сирии, призвав помогать САР

Они провели виртуальный саммит, посвященный сирийскому урегулированию и обсудили перспективы очной встречи, которая пройдет в Тегеране, когда позволит эпидемиологическая обстановка. Подводя промежуточные итоги работы стран — гарантов астанинского процесса, Путин констатировал, что сообща уже удалось многое сделать. «В Сирии заметно снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное — созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, — подчеркнул он. — Как известно, в этом документе заложен фундаментальный принцип — приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии». По словам российского лидера, наиболее напряженная обстановка сохраняется пока на неподконтрольных правительству Сирии территориях: в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Путин подчеркнул, что по Идлибу «не все еще задачи решены, не все сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат, например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась». Эрдоган выразил уверенность, что действия Турции, России и Ирана станут определяющим фактором для установления стабильности в Сирии.

Дестабилизирующая роль санкций и незаконного вмешательства извне

В итоговом заявлении президенты напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения всеми принципов суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии, причем «никакие действия, кем бы они ни предпринимались, не должны их подрывать». Путин, Роухани и Эрдоган отвергли в этой связи все попытки создать в Сирии новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Президенты также выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии. Роухани подчеркнул, что власти США экспортируют сирийские природные ресурсы, притворяясь борцами с террористической угрозой. «Увеличив количество незаконных военных баз в нефтяных районах Сирии к востоку от Евфрата, США высасывают природные ресурсы этой страны», — сказал он. По словам президента, действия Соединенных Штатов «доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью». Он добавил, что «незаконное присутствие оккупационных сил США на территории Сирии является фактором нестабильности для этой страны и всего региона». В своих выступлениях президенты говорили и о принятых в том числе США санкциях против Сирии, отмечая их дестабилизирующий и незаконный характер. Назвав такие рестрикции нелегальными, Путин отметил, что их целью является «экономическое удушение» Сирии. «Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН, и соответственно осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности, — говорится в заявлении по итогам саммита. — [Президенты] считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе». Говоря о повестке нынешней беседы, Путин подчеркнул, что хотел бы обсудить с коллегами дополнительные шаги для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии. «Речь, в первую очередь, о продолжении борьбы с международным терроризмом, — пояснил он. — И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок». В итоговом заявлении президенты подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГ, «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в РФ группировки) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) или ИГ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Президенты выразили уверенность в безальтернативности политического процесса в Сирии, который должен вестись самими сирийцами. Они приветствовали договоренность о проведении третьего заседания Конституционного комитета в августе 2020 года и подтвердили готовность оказывать поддержку его работе.

Гуманитарная помощь и восстановление Сирии

Другими темами встречи стали гуманитарная ситуация в Сирии и перспективы постконфликтного восстановления страны. Путин выразил уверенность, что Россия, Иран и Турция могли бы «многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц». «В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность», — подчеркнул он. «Столь важно сейчас продумать, как мы могли бы по соответствующим каналам наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ», — сказал российский лидер, напомнив, что свыше 9 миллионов сирийцев (половина населения этой страны) нуждаются в продовольственной помощи. В заявлении по итогам переговоров президенты трех стран «призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку расселению беженцев и их возвращению к нормальной жизни, а также повысить свое участие и увеличить помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры — водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию». Путин, Роухани и Эрдоган «отметили насущную необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа по всей территории Сирии для того, чтобы облегчить страдания сирийского народа, и призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить оказываемую ими помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий».

=========== Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена. Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена. Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. «Аль-Каида» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.