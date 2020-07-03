Назван единственный регион России, где большинство «против» поправок в Конституцию

Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.
Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"
Согласно информации на сайте ГАС «Выборы», против внесения поправок высказались 54,57%, за — 44,42%. Испорчено 205 бюллетеней.
Протестное голосование в НАО может быть связано с грядущим объединением региона с Архангельской областью, предположил «Уралинформ».
Меморандум и референдум
Ранее врио архангельского губернатора Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке инициативы объединения области и округа, пишет newsru.com. Два человека, близких к руководству Архангельской области, говорили, что референдум должен пройти уже в ближайший единый день голосования 13 сентября.
Однако после подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей, против объединения выступили и некоторые окружные единороссы.
Референдум об Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится, заявил 27 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет 19rus.info.
Технический сбой
Между тем «протестное голосование» в Коми оказалось технической ошибкой. Из опубликованных данных следовало, что 68,02% жителей Коми выступили против поправок.
Однако в Центризбиркоме заявили, что данные не верны. Якобы из-за технической ошибки на электронном табло цифры высветились наоборот.
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