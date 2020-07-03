Оценена вероятность проведения амнистии в 2020 году

Российский правозащитник Андрей Бабушкин допустил амнистию после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».Амнистия в 2020 году по уголовным делам«Я исхожу из того, что надо амнистировать тех, кто может исправиться и тех, чьи действия не повлекли необратимых последствий. Плюс к остальным людям можем применить амнистию 2000 года — снять полгода», — заметил правозащитник.Андрей Бабушкин также уверен, что пожизненное заключение за многочисленные преступления являются неэффективной и антигуманной мерой наказания.«Такая схема наказания — людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент и ведет к переполнению тюрем», — заявил он.

Тем временем, ранее стало известно о том, что идею о проведении амнистии в связи с празднованиями 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Первым об амнистии в честь 75-летия Победы заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Еще в феврале он внес проект постановления, в котором предлагал полностью освободить от наказания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетних, беременных женщин, воспитывающих в одиночку малолетних детей, инвалидов I и II групп, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.Также он предложил освободить от наказания тех, кто впервые осужден на срок до пяти лет, совершивших преступления до 18 лет и осужденных на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что решение об амнистии принимается по каждому случаю индивидуально. Однако в Госдуме усомнились, что законопроект получит одобрение.